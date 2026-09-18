El Colegio Oficial de Farmacéuticos de Ceuta informa que este viernes, 18 de septiembre de 2026 hay 3 farmacias de guardia en la ciudad.
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Las ubicaciones y teléfonos por zonas figuran a continuación para facilitar la localización. Compruebe cuál le queda más cerca antes de desplazarse y confirme el teléfono de contacto. Si tiene dudas sobre horarios o disponibilidad, llame previamente a la farmacia. Los datos proceden del Colegio Oficial de Farmacéuticos de Ceuta.
Zona Centro
- ZURITA C.B. (Centro) – Dirección: C/ BEATRIZ DE SILVA Nº 5 (JUNTO A PLAZA DE LOS REYES) – Teléfono: 956 51 23 41
Campo Exterior
- LOBATO (Campo Exterior) – Dirección: AV EJERCITO ESPAÑOL Nº 10 (ZONA ZURRÓN) – Teléfono: 956 50 30 54
Turno noche
- PUYA C.B. (Turno de Noche) – Dirección: C/TTE. CORONEL GAUTIER Nº 12 (JUNTO CUARTEL GUARDIA CIVIL) – Teléfono: 956 50 04 20
Si va de noche, lleve preparada la receta médica (si aplica) y la información del tratamiento para agilizar la atención.
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