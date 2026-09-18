Ceuta: nuboso con lluvia escasa, probabilidad 55%, máxima 25°C, mínima 20°C y viento del E a 15 km/h, este viernes 18 de septiembre de 2026, según AEMET.

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En el conjunto de España la jornada presenta contraste: cielos poco nubosos en el interior y el sur, y nubes y precipitaciones en el litoral mediterráneo, el norte peninsular y en varios puntos de los archipiélagos, según los datos de AEMET.

Norte peninsular

La mayor parte del norte registrará mucha nubosidad y lluvia. En Bilbao se esperan máx 23°C y mín 12°C, viento del O a 5 km/h y probabilidad de lluvia del 100%, según AEMET. En Coruña, A predomina el poco nuboso con máx 23°C y mín 17°C, viento del N a 15 km/h y probabilidad de lluvia del 5%.

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Centro peninsular

Menos inestabilidad en el centro. En Madrid, AEMET prevé nuboso con máx 27°C y mín 15°C, viento del E a 5 km/h y probabilidad de lluvia del 0%.

En Zaragoza se espera poco nuboso, máx 29°C y mín 15°C, viento del NO alrededor de 15 km/h y probabilidad de lluvia del 0%, según AEMET.

Sur peninsular

El sur combina jornadas tranquilas con lluvia en puntos costeros. En el interior, por ejemplo en Sevilla, se prevé poco nuboso, máx 33°C y mín 18°C, viento del N a 5 km/h y probabilidad de lluvia del 0%, según AEMET.

Mediterráneo

La costa mediterránea tendrá lluvia en varios tramos. En Barcelona se anuncia nuboso con lluvia, máx 26°C, mín 19°C, viento del S a 10 km/h y probabilidad de lluvia del 100%. En València se esperan intervalos nubosos con lluvia escasa, máx 25°C, mín 17°C, viento del E a 10 km/h y probabilidad de lluvia del 65%, según AEMET.

Islas Baleares

Patrón húmedo en Baleares. En Palma AEMET indica muy nuboso con lluvia, máx 27°C, mín 18°C, viento del NE a 15 km/h y probabilidad de lluvia del 100%.

Islas Canarias

El archipiélago presentará nubes y lluvia en varias islas. En Las Palmas de Gran Canaria se esperan intervalos nubosos con lluvia, máx 26°C, mín 22°C, viento del N a 25 km/h y probabilidad de lluvia del 100%, según AEMET.

Recomendaciones para Ceuta

Llevar protección frente a la humedad y calzado adecuado si se va a circular por la vía pública en horas de lluvia.

Si tiene desplazamientos por la tarde o a primera hora, prever margen adicional por superficies resbaladizas.

Para el resto del país, considerar un abrigo ligero en las zonas donde las mínimas descienden a 12–15°C.

Resumen: el viernes 18 de septiembre de 2026 mantiene un contraste entre el interior más estable y áreas costeras y archipiélagos con condiciones húmedas; en Ceuta el día transcurrirá con nubosidad, viento del E y probabilidad de lluvia del 55%, según AEMET.

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