El Gobierno comenzará a abonar los pagos a partir del 6 de octubre, con cuantías de hasta 5.000 euros para trabajadores por cuenta propia. El paquete de medidas extraordinarias contempla una inversión global de 309 millones de euros.

Lee tambien: Las ayudas a Ceuta abren una brecha entre autónomos y empresas

Un total de 1.137 autónomos y pequeñas y medianas empresas de Ceuta han presentado formalmente su solicitud para acceder a la línea de ayudas directas puestas en marcha por el Gobierno central. El objetivo de este paquete económico es paliar los efectos en la actividad empresarial derivados de la crisis desencadenada por las entradas masivas registradas a finales de julio.

Los datos fueron hechos públicos en el Congreso de los Diputados por el ministro de Política Territorial y coordinador del mando único para la gestión de la crisis en la ciudad autónoma, Ángel Víctor Torres, en el marco del debate sobre la convalidación del Real Decreto-Ley 22/2026.

Lee tambien: La Cámara de Comercio de Ceuta exige ayudas urgentes para blindar las pymes y evitar cierres tras la crisis migratoria

Primeros abonos a partir del 6 de octubre

Durante su intervención, Torres confirmó el calendario de desembolso de los fondos, señalando que las primeras transferencias llegarán a los solicitantes a comienzos del próximo mes:

«1.137 son las ayudas que se han solicitado. Ayudas directas que se han solicitado por autónomos y por pymes de Ceuta […]. Los ingresos se harán, ya lo dije la semana pasada, a partir del 6 de octubre, hasta 5.000 euros de manera directa», explicó el titular de Política Territorial.

El procedimiento para requerir estas prestaciones extraordinarias se abrió el pasado lunes a través de la plataforma de la Agencia Tributaria. Teniendo en cuenta el censo oficial de la Seguridad Social a fecha de 31 de julio —que computa 1.909 empresas y 3.054 autónomos en la ciudad autónoma—, el volumen potencial de beneficiarios ronda las 5.000 solicitudes.

Inyección de 309 millones de euros

El plan de choque aprobado por el Ejecutivo el pasado 1 de septiembre moviliza un total de 309 millones de euros destinados a responder de forma urgente a las necesidades sociales y económicas de Ceuta.

Dentro de esta partida global, se han reservado 80 millones de euros específicos para el sostenimiento del empleo y el tejido productivo:

Beneficiario Rango de la ayuda directa Trabajadores Autónomos 5.000 € fijados PYMES y Empresas De 10.000 € a 150.000 € (según volumen de negocio)

Con la transferencia de estos recursos —que solo en ayudas directas a empresas y autónomos suma 36,6 millones de euros— el Gobierno busca proteger la liquidez del empresariado ceutí y amortiguar el impacto económico en los sectores comerciales y de servicios más resentidos por la coyuntura actual.