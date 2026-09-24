El ministro de Política Territorial rebate el temor a que la ciudad se convierta en un macrocentro de acogida permanente. Explica que la apertura de recursos provisionales es indispensable para agilizar las devoluciones a Marruecos y cifra en 6.000 las personas atendidas actualmente.

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En respuesta a la creciente inquietud social y a la proclama institucional de «Ceuta no es un CETI» liderada por el presidente autonómico Juan Vivas, el ministro de Política Territorial y coordinador del mando único, Ángel Víctor Torres, ha salido al paso para asegurar que los dispositivos extraordinarios desplegados tras la entrada masiva del 30 y 31 de julio serán desmantelados una vez concluya la emergencia migratoria.

«Ceuta no va a ser un CETI. Cuando se vayan desmontaremos las carpas», aseveró el ministro durante una rueda de prensa en la Delegación del Gobierno, celebrada tras la reunión del Comité de Situación para evaluar el desarrollo de la crisis.

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La acogida como requisito previo a la devolución

Torres argumentó que la instalación de recursos provisionales resulta un paso procedimental imprescindible para agilizar las devoluciones al país vecino. Según defendió, contar con estos recintos cerrados permite llevar a cabo los expedientes administrativos y los triajes de identificación necesarios con mayor celeridad.

«Para que Ceuta no sea un CETI, primero tenemos que llevarlos a los espacios para que puedan hacerse los triajes y puedan ser devueltos», señaló el responsable del mando único, añadiendo que esta sistemática ya está permitiendo un incremento significativo en el ritmo de retornos hacia Marruecos.

Ocupación actual y descarte de ubicaciones

La prioridad inmediata trazada entre el Ejecutivo central y la Ciudad Autónoma es erradicar la presencia de personas pernoctando en las vías públicas. Según las cifras ofrecidas por Torres:

Ocupación actual: Cerca de 6.000 personas se encuentran albergadas en los diferentes recursos provisionales habilitados.

Cerca de se encuentran albergadas en los diferentes recursos provisionales habilitados. Comparativa: Hace apenas un mes, la cifra de personas en estos dispositivos no alcanzaba las 1.000.

El ministro aclaró que se han descartado varias parcelas proyectadas en un principio —como el Hospital Militar, el antiguo edificio Fiscer, pabellones deportivos o las fábricas de harina— atendiendo a las peticiones del Gobierno local y de los vecinos para evitar crispación social. Por el contrario, se ha optado por espacios en la zona portuaria de forma consensuada.

Compromiso de desmantelamiento y gestión de menores

Para respaldar el compromiso de temporalidad, Torres evocó la gestión realizada durante anteriores crisis en Canarias, donde las infraestructuras provisionales fueron retiradas al remitir la emergencia: «Serán todos desmantelados en cuanto esos inmigrantes ya sean devueltos».

Respecto a la situación de los menores extranjeros no acompañados, el titular de Política Territorial reiteró que la hoja de ruta prioritaria pasa por la reagrupación familiar conforme a la legalidad. De no ser posible, defendió la activación de mecanismos de solidaridad interterritorial para trasladar a los menores a otras comunidades autónomas y evitar el sobrecalentamiento de los recursos asistenciales de Ceuta.