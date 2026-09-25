Hoy, viernes, 25 de septiembre de 2026, el Colegio Oficial de Farmacéuticos de Ceuta ha designado 3 farmacias de guardia para atender urgencias en la ciudad.

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Según el Colegio Oficial de Farmacéuticos de Ceuta, las farmacias de guardia se distribuyen por zona y turno para cubrir las necesidades sanitarias de los ceutíes. Las horas de atención pueden variar; llame siempre antes de desplazarse para confirmar disponibilidad. Lleve su receta médica y cualquier información del tratamiento para facilitar la dispensación. Para dudas sobre la existencia del medicamento solicitado, contacte por teléfono con la farmacia de guardia.

Zona Centro

NIETO (Centro) – C/ REAL 39 (LOS REMEDIOS) – 856 20 85 17

Campo Exterior

ALMADRABA (Campo Exterior) – Avd. Martínez Catena, s/n (Colonia Romeu) – 956 50 42 47

Turno noche

PUYA C.B. (Turno de Noche) – C/TTE. CORONEL GAUTIER Nº 12 (JUNTO CUARTEL GUARDIA CIVIL) – 956 50 04 20

Para el turno nocturno, confirme por teléfono la apertura y la disponibilidad antes de salir.

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La organización de la guardia corresponde al Colegio Oficial de Farmacéuticos de Ceuta; ante cambios de última hora, consulte con la propia farmacia de guardia o con el colegio. Esta planificación garantiza cobertura en las tres zonas mencionadas y facilita el acceso a medicamentos fuera del horario habitual, un servicio relevante para los residentes de Ceuta.

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