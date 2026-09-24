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El presidente de la Ciudad Autónoma de Ceuta, Juan Vivas, ha clausurado el Forbes Economic Summit 2026 con una intervención institucional bajo el título «Ceuta, frontera de Europa: progreso, cohesión y oportunidad».

Este evento ha reunido importantes personalidades del ámbito económico y empresarial, centrando su atención en las posibilidades de desarrollo en la ciudad ceutí.

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El discurso de Vivas ha resaltado la posición estratégica de Ceuta como puerta de acceso a Europa, subrayando su potencial para el progreso y la cohesión social.