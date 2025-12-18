Ceuta afronta este jueves una jornada de transición marcada por la variabilidad nubosa, según informa la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET). Aunque el día comenzará con claros tras la madrugada, la nubosidad irá en aumento conforme avance la jornada. Los termómetros se mantendrán sin grandes cambios, a la espera de un frente que traerá precipitaciones a partir de este viernes y durante el fin de semana.

Previsión para hoy: Jueves 18 de diciembre

La jornada de hoy estará definida por los cambios en el estado del cielo:

• Mañana: Ambiente nuboso en las primeras horas, con una apertura de claros a partir de las 06:00 horas.

• Tarde/Noche: La nubosidad volverá a aumentar progresivamente hasta terminar el día con cielos muy nubosos.

• Temperaturas: Máximas de 17°C y mínimas de 13°C.

• Viento: Soplarán vientos flojos de componente nordeste.

Evolución del tiempo: El fin de semana se pasa por agua

Tras la tregua de este jueves, la estabilidad desaparecerá de forma progresiva en la ciudad autónoma. Para el viernes 19 de diciembre, la AEMET prevé una madrugada de nubes abundantes que dará paso, a partir del mediodía, a un aumento de la inestabilidad con el inicio de las primeras precipitaciones. Los termómetros se mantendrán estables con una máxima de 17 grados y una mínima de 13.

De cara al sábado 20 de diciembre, el panorama meteorológico continuará marcado por la incertidumbre. Se esperan intervalos nubosos acompañados de lluvias escasas, mientras que el viento rolará a dirección oeste. Las temperaturas sufrirán un ligero ajuste, situándose la máxima en los 16 grados.

El episodio de inestabilidad culminará el domingo 21 de diciembre, una jornada que se presenta con cielos cubiertos de nubes abundantes y lluvias más persistentes. Aunque la máxima se mantendrá en los 16 grados, la temperatura mínima experimentará leves cambios a la baja. Durante el cierre de la semana, el viento soplará con predominio de la dirección sudoeste.