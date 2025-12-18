La invasión de Ucrania por parte de Rusia ha alcanzado este jueves los 1.391 días, marcando un período tenso y complicado que ha alterado la estabilidad en Europa y más allá. Las tensiones continúan intensificándose, y varios factores clave se han desarrollado en las últimas horas.

Uno de los aspectos más discutidos en la actualidad es la posible decisión del Consejo Europeo respecto al uso de los fondos rusos congelados. Este jueves se espera que los líderes europeos consideren la posibilidad de utilizar estos activos para armar a Ucrania, en un intento de fortalecer su posición frente a la agresión rusa.

El presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, ha instado a los líderes de la Unión Europea a actuar de manera decisiva y efectiva para demostrar a Rusia que su deseo de proseguir con la guerra es inútil. Este mensaje fue claro en la víspera de la cumbre europea en Bruselas, donde la situación financiera de Ucrania fue un tema candente, lleno de tensiones y diferencias entre los miembros de la UE.

Zelenski argumenta que el éxito de esta reunión es crucial. «El resultado de este encuentro debe hacer que Rusia sienta que continuar la guerra el próximo año no tiene sentido, porque Ucrania contará con un sólido apoyo financiero y militar», expresó Zelenski, hablando sobre la creciente necesidad de unidad y acción en el bloque europeo.

Mientras tanto, las amenazas del presidente ruso, Vladimir Putin, de proseguir la guerra hasta 2026 si Europa no colabora en la paz, añaden una capa más de tensión. En su discurso, Putin se refirió a los aliados europeos de Ucrania de una manera despectiva, llamándolos «cerditos», lo que revela su frustración y desafío ante la resistencia ucraniana respaldada por Occidente.

Los efectos del conflicto se sienten más allá de las fronteras de Ucrania y Rusia. Tanto los mercados europeos como los sistemas de suministros están en estado de alerta. La comunidad internacional sigue observando de cerca el desarrollo de los acontecimientos, siendo la cumbre de este jueves un punto crucial para el futuro de la asistencia a Ucrania.

En el ámbito militar, un reciente ataque ucraniano a un barco en el puerto ruso de Rostov ha dejado múltiples muertos, según el gobernador regional. Este incidente demuestra que la guerra sigue intensificándose, y las fuerzas ucranianas continúan llevando a cabo operaciones audaces y arriesgadas.

El gobernador de Rostov, Yuri Slyusar, informó a través de Telegram que el ataque aéreo causó daños significativos al buque y que varios miembros de la tripulación perdieron la vida. Además, se han reportado daños en varias estructuras civiles alrededor del puerto, lo que subraya el impacto regional del conflicto.