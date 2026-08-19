Tras la convocatoria fallida del 15 de agosto, los foros marroquíes giran hacia un lenguaje más agresivo e irredentista. El dispositivo especial de la Policía Nacional y la Guardia Civil se extenderá durante las próximas semanas.

Los servicios de Inteligencia de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado han detectado un cambio de estrategia en las plataformas y foros digitales marroquíes que promueven cruces masivos hacia España. Aunque el volumen total de mensajes ha descendido tras no concretarse la avalancha prevista para el pasado 15 de agosto, el contenido de las publicaciones ha experimentado un severo repunte de agresividad, incorporando consignas explícitas como «Atacar la Ceuta ocupada».

Según fuentes de seguridad, los organizadores buscan reanimar la convocatoria entre los migrantes concentrados en zonas limítrofes como Castillejos (Fnideq). Al perder fuerza la difusión masiva inicial —en la que se emplearon imágenes generadas por inteligencia artificial para difundir el bulo de que la verja permanecería abierta—, la propaganda ha girado hacia un discurso de corte nacionalista e irredentista que instiga a vulnerar la soberanía territorial de las ciudades autónomas.

Estrategia en redes y discurso oficialista

Los analistas de la Policía Nacional y la Guardia Civil han localizado contenidos en redes como TikTok y Facebook que combinan órdenes directas de ataque con simbología fronteriza, como imágenes del vallado junto a banderas de España y la Unión Europea. Esta retórica coincide con la postura de medios afines al entorno de la monarquía alauita, que continúan publicando análisis encaminados a cuestionar la españolidad de Ceuta y Melilla.

Informes elaborados por analistas de Inteligencia y Seguridad señalan que resulta improbable que el aparato estatal marroquí desconociera la gestación de estas movilizaciones digitales. Los expertos sugieren que este fenómeno, surgido de dinámicas sociales y virtuales, podria haber sido modulado o aprovechado como una herramienta de presión híbrida sobre la frontera española.

Dispositivo policial garantizado

Ante la persistencia de las amenazas en el entorno fronterizo, el Ministerio del Interior mantendrá desplegado el contingente extraordinario de seguridad. Las Unidades de Intervención Policial (UIP) y las Unidades de Prevención y Reacción (UPR) continuarán en comisión de servicio sobre el terreno, con previsión de prolongar su presencia durante el mes de septiembre para hacer frente a eventuales conatos de violencia.