Gasolina 95 promedia 1.563 €/L en Ceuta (rango 1.549–1.568 €/L); la Gasolina 98 marca 1.595 €/L y el Diésel (Gasóleo A) 1.680 €/L, según el informe del Ministerio para la Transición Ecológica del jueves 20 de agosto de 2026 —muestreo de 10 estaciones.
Los precios del día pueden variar; esta comparativa refleja el estado del muestreo y sirve para orientarte antes de repostar.
Las gasolineras más baratas hoy
Gasolina 95
- ON365 (MUELLE ALFAU, S/N, Ceuta): 1.549 €/L
- ON365 (AVENIDA TENIENTE GRAL MUSLERA, S/N, Ceuta): 1.549 €/L
- CEPSA (AVENIDA MARTINEZ CATENA S/N-FRENTE PLAYA DEL CHORRILLO, S,N, Ceuta): 1.564 €/L
- CEPSA (AVENIDA GONZALEZ TABLAS, S/N, Ceuta): 1.564 €/L
- SHELL PUNTA ALMINA (AVENIDA MUELLE CAÑONERO DATO, S/N, Ceuta): 1.567 €/L
Gasolina 98
- ON365 (MUELLE ALFAU, S/N, Ceuta): 1.589 €/L
- ON365 (AVENIDA TENIENTE GRAL MUSLERA, S/N, Ceuta): 1.589 €/L
- SHELL PUNTA ALMINA (AVENIDA MUELLE CAÑONERO DATO, S/N, Ceuta): 1.597 €/L
- SHELL CATENA (AVENIDA MARTINEZ CATENA, 6, Ceuta): 1.597 €/L
- SHELL MUELLE DATO (AVENIDA MUELLE DATO, 8, Ceuta): 1.597 €/L
Diésel
- CEPSA (AVENIDA MARTINEZ CATENA S/N-FRENTE PLAYA DEL CHORRILLO, S,N, Ceuta): 1.674 €/L
- CEPSA (AVENIDA GONZALEZ TABLAS, S/N, Ceuta): 1.674 €/L
- SHELL PUNTA ALMINA (AVENIDA MUELLE CAÑONERO DATO, S/N, Ceuta): 1.678 €/L
- SHELL CATENA (AVENIDA MARTINEZ CATENA, 6, Ceuta): 1.678 €/L
- SHELL MUELLE DATO (AVENIDA MUELLE DATO, 8, Ceuta): 1.678 €/L
Las más caras
En Gasolina 95 los máximos del muestreo alcanzan 1.568 €/L y 1.567 €/L.
- MOEVE (AVENIDA JUAN DE BORBON, 27, Ceuta): 1.568 €/L
- DISA PUERTO (AVENIDA CAÑONERO DATO, 10, Ceuta): 1.567 €/L
- DISA VARADERO (AVENIDA MUELLE CAÑONERO DATO, 10, Ceuta): 1.567 €/L
Consejos prácticos
- Compara por litro: con repostajes frecuentes, la diferencia entre 1,549 €/L y 1,568 €/L suma.
- Confirma el tipo de combustible: 95, 98 y diésel muestran promedios distintos; verifica el surtidor antes de pagar.
- Valora el desvío: calcula tiempo y consumo extra; un ahorro pequeño puede quedar compensado por la distancia adicional.
- Fuente: datos procedentes del Ministerio para la Transición Ecológica (informe jueves 20 de agosto de 2026).
Puedo preparar una lista “barato cerca de…” con las estaciones más convenientes según tu zona de Ceuta si me indicas tu punto de partida.