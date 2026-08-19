El precio de la luz para el jueves 20 de agosto de 2026 marca una jornada de semáforo AMARILLO. El precio medio del día se sitúa en 0,1907 €/kWh, con una diferencia clara entre las horas que convienen y el tramo donde conviene evitar el consumo intensivo.

Según los datos disponibles, la hora más barata es 15:00 – 16:00 con 0,0883 €/kWh, mientras que el pico máximo de la jornada llega en 21:00 – 22:00, con 0,32 €/kWh. La franja más económica se concentra entre 14:00 y 17:00 (0,0947 €/kWh), una ventana especialmente interesante para concentrar consumos como lavadora o lavavajillas.

Horas clave para ahorrar: baratas al mediodía y ojo con el pico de la noche

Si quieres ajustar el gasto sin complicarte, la estrategia para este jueves es bastante directa: aprovecha el tramo central del día y evita, en la medida de lo posible, la hora más cara.

Hora más barata: 15:00 – 16:00 con 0,0883 €/kWh .

15:00 – 16:00 con . Hora más cara (pico): 21:00 – 22:00 con 0,32 €/kWh .

21:00 – 22:00 con . Franja más económica: 14:00 – 17:00 con 0,0947 €/kWh.

En la práctica, esto significa que conviene programar las tareas que más consumen cuando el precio cae (por ejemplo, lavadoras, lavavajillas o parte del uso del horno si lo tienes controlado), y dejar para momentos más baratos el encendido de equipos que puedas retrasar. Por la noche, especialmente entre 21:00 y 22:00, toca ser más prudente con el consumo simultáneo.

Precio de la luz por horas (jueves 20/08/2026)

A continuación se muestra el precio de la luz para cada franja horaria del día, para que puedas planificar tu consumo con más control.

00:00 – 01:00: 0,2052 €/kWh

01:00 – 02:00: 0,1913 €/kWh

02:00 – 03:00: 0,1942 €/kWh

03:00 – 04:00: 0,1685 €/kWh

04:00 – 05:00: 0,164 €/kWh

05:00 – 06:00: 0,1671 €/kWh

06:00 – 07:00: 0,1899 €/kWh

07:00 – 08:00: 0,2122 €/kWh

08:00 – 09:00: 0,2249 €/kWh

09:00 – 10:00: 0,1953 €/kWh

10:00 – 11:00: 0,2234 €/kWh

11:00 – 12:00: 0,1782 €/kWh

12:00 – 13:00: 0,1453 €/kWh

13:00 – 14:00: 0,1446 €/kWh

14:00 – 15:00: 0,0936 €/kWh

15:00 – 16:00: 0,0883 €/kWh

16:00 – 17:00: 0,1022 €/kWh

17:00 – 18:00: 0,1197 €/kWh

18:00 – 19:00: 0,2105 €/kWh

19:00 – 20:00: 0,2674 €/kWh

20:00 – 21:00: 0,3039 €/kWh

21:00 – 22:00: 0,32 €/kWh

22:00 – 23:00: 0,2424 €/kWh

23:00 – 24:00: 0,2253 €/kWh

Interpretación rápida por tramos: en la madrugada predominan precios relativamente contenidos, con valores que no destacan por arriba. La mañana muestra una bajada hacia el mediodía, preparando el terreno para la tarde, que es cuando se registran los tramos más favorables (especialmente entre 14:00 y 17:00). A partir del final de la tarde comienza el encarecimiento progresivo hasta culminar en el pico de la noche, entre 21:00 y 22:00.