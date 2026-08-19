La Comisión Europea subraya que el derecho de la Unión permite la repatriación de estos jóvenes siempre que se garanticen condiciones adecuadas de acogida en el país de destino.

La Comisión Europea ha cerrado filas con el Gobierno de España respecto a la gestión de la crisis migratoria en Ceuta. En un movimiento significativo, Bruselas ha avalado este lunes la posibilidad de retornar a Marruecos a los menores extranjeros no acompañados que se encuentran en la ciudad autónoma, argumentando que el marco legal de la Unión Europea permite estas devoluciones siempre que se cumplan estrictas salvaguardas.

La postura de Bruselas

El Ejecutivo comunitario ha sido contundente: la expectativa es que todas las personas que permanecen de forma irregular en Ceuta sean retornadas. Markus Lammert, portavoz de la Comisión sobre Asuntos Internos, ha reiterado que el derecho de la UE contempla la repatriación incluso de los menores, un colectivo que cuenta habitualmente con protecciones especiales.

Según el criterio expuesto por Bruselas, esta medida es viable bajo el cumplimiento de condiciones específicas descritas en la directiva de retornos. La normativa exige que, antes de proceder a la expulsión de un menor no acompañado, las autoridades deben asegurar que el joven será entregado a:

Un miembro de su familia.

Un tutor designado.

Centros de acogida adecuados en el Estado de retorno (en este caso, Marruecos).

El portavoz comunitario tomó nota de las declaraciones de las autoridades marroquíes, quienes han manifestado su disposición para recibir a todos los migrantes que han cruzado la frontera, incluyendo a los menores.

Respuesta ante la crisis humanitaria

La Comisión también ha valorado positivamente la decisión del Gobierno español de ampliar la capacidad de acogida en Ceuta, con la habilitación de cuatro nuevos espacios diseñados para albergar hasta 1.500 personas.

A pesar de que el número exacto de personas en situación irregular en la ciudad sigue siendo difícil de cuantificar, las estimaciones sugieren que hay varios miles, entre ellos cientos de menores no acompañados identificados por la Policía Nacional. Ante este escenario, Bruselas ha reiterado su oferta de ayuda técnica y financiera:

Fondos de urgencia: Activación del Fondo de Asilo, Migración e Integración (FAMI) en cuanto España realice la solicitud formal.

Activación del Fondo de Asilo, Migración e Integración (FAMI) en cuanto España realice la solicitud formal. Recursos operativos: Despliegue de capacidades de Frontex, Europol y la Agencia de Asilo de la UE para reforzar la frontera y la gestión de la crisis.

El comisario de Interior y Migración, Magnus Brunner, mantiene una comunicación constante con el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, con el fin de coordinar las medidas necesarias para estabilizar la situación en la frontera sur de Europa.