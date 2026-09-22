Martes, 22 de septiembre de 2026. En Ceuta el cielo está nuboso, el viento del este alcanza 20 km/h y la probabilidad de lluvia es 0%; las temperaturas previstas oscilan entre 20°C y 25°C, según datos públicos de AEMET.

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Para las capitales consultadas, AEMET refleja predominio de cielos poco nubosos o despejados en gran parte del país, con mayor nubosidad en el sur peninsular y rachas de viento más intensas en puntos concretos.

Norte peninsular

Bilbao registra 27°C de máxima y 13°C de mínima, con poco nuboso y viento del norte a 5 km/h; la probabilidad de lluvia es 0% según AEMET. En Coruña, A la máxima prevista es 23°C y la mínima 15°C, cielo despejado y viento del noroeste a 10 km/h, también con 0% de probabilidad de lluvia.

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Centro peninsular

Madrid marca 33°C de máxima y 19°C de mínima, con nubes altas y viento del noreste a 10 km/h; AEMET no prevé lluvia (0%). Zaragoza presenta 33°C de máxima y 18°C de mínima, poco nuboso y viento del noroeste a 10 km/h, igualmente con probabilidad de precipitaciones del 0%.

Sur peninsular

Sevilla aparece despejada con 36°C de máxima y 19°C de mínima, viento del noreste a 5 km/h y 0% de probabilidad de lluvia.

Mediterráneo

Barcelona presenta 29°C de máxima y 21°C de mínima, poco nuboso y viento del suroeste a 10 km/h, con 0% de probabilidad de lluvia. En València la máxima llega a 30°C y la mínima a 17°C, poco nuboso y viento del este a 10 km/h, también con 0% de precipitaciones.

Islas Baleares

Palma registra 32°C de máxima y 17°C de mínima, poco nuboso y viento del noroeste a 15 km/h; la probabilidad de lluvia se mantiene en 0% conforme a AEMET.

Islas Canarias

En Las Palmas de Gran Canaria la máxima es 28°C y la mínima 23°C, con nubes altas y viento del norte a 25 km/h; la probabilidad de lluvia es 5% según AEMET.

Las máximas consultadas oscilan entre 23°C (Coruña, A) y 36°C (Sevilla), y el viento supera los 20 km/h en algunas localidades costeras y en Canarias.

Recomendaciones

En Ceuta, por el viento del este de 20 km/h y el cielo nuboso, revise ropa y calzado si va a permanecer al aire libre.

En el interior peninsular, donde se registran máximas cercanas o superiores a 33°C, ajuste horarios de actividad y manténgase hidratado.

La predicción para estas capitales se apoya en los datos públicos extraídos de los XML de AEMET. Para actualizaciones por municipio, consulte los avisos y la información operativa más reciente de la Agencia.

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