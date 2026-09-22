El miércoles 23 de septiembre de 2026, el precio de la luz en España se sitúa en un precio medio de 0,203 €/kWh, según el panel de referencia del Semáforo de Selectra (fuente: “Precio de la luz para hoy 23/09/2026 | Semáforo Selectra: AMARILLO”). La jornada combina tramos muy razonables con un pico claro en la noche, un patrón que conviene tener presente en Ceuta si se quiere ajustar el consumo doméstico.

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En el conjunto del día destaca que la hora más barata es de 14:00 a 15:00 con 0,0396 €/kWh, mientras que la franja a evitar es de 20:00 a 21:00, cuando el precio alcanza 0,3935 €/kWh (fuente: Semáforo Selectra). Con esta distribución, planificar tareas como lavadoras, lavavajillas o parte del uso de horno en las horas recomendables puede ayudar a reducir el coste.

Horas clave para ahorrar: concentración en el tramo de la tarde

El semáforo del día aparece en AMARILLO (fuente: Semáforo Selectra), lo que sugiere atención al horario. Para optimizar el gasto:

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Hora más barata: 14:00 – 15:00 ( 0,0396 €/kWh ).

( ). Franja más económica: 14:00 – 17:00 (en torno a 0,053 €/kWh ).

(en torno a ). Hora más cara: 20:00 – 21:00 (0,3935 €/kWh).

La recomendación práctica es sencilla: si en Ceuta puedes desplazar consumos intensivos (por ejemplo, programas completos de lavadora o lavavajillas) hacia el intervalo 14:00-17:00, estarías alineando el uso con el tramo más favorable. Y, en la medida de lo posible, conviene evitar concentrar el mayor consumo justo antes y durante el pico de 20:00 a 21:00.

Evolución por tramos: madrugada más estable, mañana con precios más bajos y noche más cara

Madrugada (00:00 a 07:00): los precios se mueven en niveles moderados, con valores alrededor de la franja de la noche previa y un cambio de ritmo hacia el final de la madrugada. El coste no es el más alto del día, pero tampoco es el tramo ideal si se busca el mínimo absoluto.

Mañana (07:00 a 14:00): se observa una bajada clara a medida que avanza la mañana, con el día acercándose a su mejor momento antes del mediodía. En términos de planificación, es una ventana razonable para consumos ligeros o desplazables.

Tarde (14:00 a 18:00): aquí está la parte más favorable. Entre 14:00 y 17:00 se concentra la franja más económica, y la tarifa alcanza su nivel más competitivo en la hora 14:00-15:00. A partir de 17:00 el precio empieza a subir, por lo que, si hay margen, conviene adelantar consumos.

Noche (18:00 a 24:00): el precio cambia de forma más marcada. Tras una subida desde el final de la tarde, el coste alcanza su máximo en 20:00-21:00. Después, la tarifa se modera respecto al pico, aunque sin volver a los niveles de la franja de la tarde.

precio de la luz por horas (23/09/2026)

00:00 – 01:00: 0.1988 €/kWh

01:00 – 02:00: 0.1918 €/kWh

02:00 – 03:00: 0.1868 €/kWh

03:00 – 04:00: 0.1907 €/kWh

04:00 – 05:00: 0.1934 €/kWh

05:00 – 06:00: 0.1918 €/kWh

06:00 – 07:00: 0.2084 €/kWh

07:00 – 08:00: 0.2595 €/kWh

08:00 – 09:00: 0.2887 €/kWh

09:00 – 10:00: 0.2059 €/kWh

10:00 – 11:00: 0.1989 €/kWh

11:00 – 12:00: 0.1503 €/kWh

12:00 – 13:00: 0.1175 €/kWh

13:00 – 14:00: 0.0927 €/kWh

14:00 – 15:00: 0.0396 €/kWh

15:00 – 16:00: 0.0457 €/kWh

16:00 – 17:00: 0.0738 €/kWh

17:00 – 18:00: 0.1199 €/kWh

18:00 – 19:00: 0.2572 €/kWh

19:00 – 20:00: 0.3556 €/kWh

20:00 – 21:00: 0.3935 €/kWh

21:00 – 22:00: 0.3703 €/kWh

22:00 – 23:00: 0.2906 €/kWh

23:00 – 24:00: 0.2516 €/kWh

Fuentes: Semáforo Selectra (título y descripción del precio de la luz para 23/09/2026) y lista horaria facilitada para la jornada.

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