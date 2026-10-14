Miércoles, 14 de octubre de 2026. En Ceuta la previsión apunta a nuboso con lluvia escasa y 100% de probabilidad de precipitación, según AEMET.

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En el resto de España hay contrastes: cielos poco nubosos en el interior peninsular, mayor nubosidad en el litoral mediterráneo y chubascos locales en áreas costeras.

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Más abajo se resume la previsión para capitales representativas, con máximas y mínimas, estado del cielo, viento y probabilidad de lluvia.

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Norte peninsular

En Bilbao se esperan 29°C de máxima y 16°C de mínima, poco nuboso y viento del SE a 10 km/h; probabilidad de lluvia 0%. En Coruña, A (otras) las temperaturas serán de 22°C y 15°C, también poco nuboso con viento del NO a 10 km/h y 0% de probabilidad de lluvia, según AEMET.

Centro peninsular

En Madrid se prevén 27°C de máxima y 17°C de mínima, poco nuboso y viento del SE a 5 km/h (0% de lluvia). En Zaragoza la máxima llegará a 29°C y la mínima a 16°C, con cielo poco nuboso, viento del centro (C) a 0 km/h y 0% de probabilidad de lluvia, de acuerdo con AEMET.

Sur peninsular

En Sevilla se anuncian 35°C de máxima y 18°C de mínima, con nubes altas y viento del E a 10 km/h; probabilidad de lluvia 0%.

La nota distinta llega en Ceuta, donde se prevé 25°C de máxima y 21°C de mínima, nuboso con lluvia escasa y viento del E a 20 km/h. AEMET registra una probabilidad de lluvia del 100% para la ciudad, dato relevante para la movilidad y las actividades al aire libre en la jornada.

Mediterráneo

En Barcelona se esperan 26°C de máxima y 18°C de mínima, con nubes altas y viento del S a 10 km/h (0% de lluvia), según AEMET. En València la máxima será de 27°C y la mínima de 18°C, con cielo cubierto, viento del C a 0 km/h y probabilidad de lluvia 50%, por lo que podrían producirse cambios puntuales en las horas centrales.

Islas Baleares

En Palma se prevén 27°C de máxima y 16°C de mínima, nuboso con lluvia escasa y viento del N a 10 km/h. La probabilidad de lluvia es 55%, según AEMET.

El día en Baleares será irregular, con periodos de mayor nubosidad y momentos de lluvia intermitente.

Islas Canarias

En Las Palmas de Gran Canaria, Las (otras) la máxima será de 26°C y la mínima de 22°C, con cielo cubierto, viento del N a 20 km/h y probabilidad de lluvia del 5%, conforme a AEMET.

El predominio de nubosidad y el viento del norte pueden influir en actividades al aire libre.

Recomendaciones

En Ceuta , con 100% de probabilidad de lluvia y nuboso con lluvia escasa , lleve paraguas o impermeable y ajuste recorridos si se registran chaparrones.

, con de probabilidad de lluvia y , lleve paraguas o impermeable y ajuste recorridos si se registran chaparrones. En el resto de las capitales citadas la lluvia presenta baja probabilidad en la mayoría de los casos; conviene revisar actualizaciones locales.

Atender al viento previsto: en varias capitales se esperan brisas moderadas (por ejemplo, en Ceuta 20 km/h) que pueden afectar a la comodidad al aire libre.

La información meteorológica de este miércoles, 14 de octubre de 2026, procede de AEMET, según los XML municipales públicos facilitados para las capitales y áreas indicadas.

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