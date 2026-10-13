El miércoles 14 de octubre de 2026 el Ministerio para la Transición Ecológica analizó 10 estaciones en Ceuta: Gasolina 95, 1.619 €/L; Gasolina 98, 1.645 €/L; Diésel (Gasóleo A), 1.725 €/L. Aquí están las estaciones con los precios más bajos y más altos de la ciudad.
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La variación entre estaciones puede traducirse en ahorro si usas el coche con frecuencia: en Gasolina 95 el rango va de 1.604 €/L a 1.624 €/L, y en Diésel de 1.709 €/L a 1.734 €/L (datos del Ministerio para la Transición Ecológica).
Las gasolineras más baratas
Gasolina 95
Según el Ministerio para la Transición Ecológica, el mínimo para Gasolina 95 es 1.604 €/L y el máximo entre las más económicas es 1.624 €/L. Estas estaciones registraron los precios más bajos:
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- ON365 (MUELLE ALFAU, S/N, Ceuta): 1.604 €/L
- ON365 (AVENIDA TENIENTE GRAL MUSLERA, S/N, Ceuta): 1.604 €/L
- DISA VARADERO (AVENIDA MUELLE CAÑONERO DATO, 10, Ceuta): 1.623 €/L
- SHELL MUELLE DATO (AVENIDA MUELLE DATO, 8, Ceuta): 1.623 €/L
- SHELL CATENA (AVENIDA MARTINEZ CATENA, 6, Ceuta): 1.623 €/L
Gasolina 98
El rango observado para Gasolina 98 entre las estaciones más baratas va de 1.623 €/L a 1.653 €/L (Ministerio para la Transición Ecológica):
- SHELL MUELLE DATO (AVENIDA MUELLE DATO, 8, Ceuta): 1.623 €/L
- ON365 (MUELLE ALFAU, S/N, Ceuta): 1.634 €/L
- ON365 (AVENIDA TENIENTE GRAL MUSLERA, S/N, Ceuta): 1.634 €/L
- DISA VARADERO (AVENIDA MUELLE CAÑONERO DATO, 10, Ceuta): 1.653 €/L
- SHELL CATENA (AVENIDA MARTINEZ CATENA, 6, Ceuta): 1.653 €/L
Diésel
En Diésel (Gasóleo A) los precios más bajos comienzan en 1.709 €/L, y entre las estaciones con menor precio llegan hasta 1.728 €/L (Ministerio para la Transición Ecológica):
- ON365 (MUELLE ALFAU, S/N, Ceuta): 1.709 €/L
- ON365 (AVENIDA TENIENTE GRAL MUSLERA, S/N, Ceuta): 1.709 €/L
- DISA VARADERO (AVENIDA MUELLE CAÑONERO DATO, 10, Ceuta): 1.728 €/L
- SHELL MUELLE DATO (AVENIDA MUELLE DATO, 8, Ceuta): 1.728 €/L
- SHELL CATENA (AVENIDA MARTINEZ CATENA, 6, Ceuta): 1.728 €/L
Las más caras
Entre los datos publicados para Ceuta, los precios más altos del día se registran en Gasolina 95, con 1.624 €/L en las estaciones que figuran como más caras, según el Ministerio para la Transición Ecológica:
- CEPSA (AVENIDA GONZALEZ TABLAS, S/N, Ceuta): 1.624 €/L
- CEPSA (AVENIDA MARTINEZ CATENA S/N-FRENTE PLAYA DEL CHORRILLO, S,N, Ceuta): 1.624 €/L
- MOEVE (AVENIDA JUAN DE BORBON, 27, Ceuta): 1.624 €/L
Consejos
- Compara antes de repostar: con diferencias de centésimas a décimas, localizar el punto más económico en Ceuta puede compensar si repostas con frecuencia.
- Verifica el tipo de carburante: los precios varían entre Gasolina 95, Gasolina 98 y Diésel, por lo que la gasolinera más barata para un combustible puede no serlo para otro.
- Consulta la fecha del dato: estos precios corresponden al miércoles 14 de octubre de 2026 y proceden del Ministerio para la Transición Ecológica; pueden cambiar con las horas o los días.
Fuente: Ministerio para la Transición Ecológica. Datos de precios de carburantes en Ceuta (miércoles, 14 de octubre de 2026).
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