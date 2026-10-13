El precio de la luz para el miércoles 14 de octubre de 2026 marca un día con contrastes: el precio medio es de 0,2214 €/kWh, según el informe Precio de la luz para hoy 14/10/2026 | Semáforo Selectra. En Ceuta, este comportamiento se nota especialmente si el consumo del hogar se concentra por la tarde-noche.

⚡ Precio de la luz en Ceuta En Ceuta y Melilla el precio regulado (PVPC) y las franjas horarias no son los mismos que en la península: la punta va de 11 a 15 h y de 19 a 23 h. Hoy, en Ceuta, la hora más barata es de 15:00 a 16:00 (0,0526 €/kWh) y la más cara de 20:00 a 21:00. Ver el precio de la luz en Ceuta, hora a hora →

Lee tambien: precio gasolina Ceuta hoy miércoles 14 de octubre de 2026: así están las más baratas y caras

La jornada deja una lectura clara para planificar el gasto: hay una ventana especialmente favorable en el mediodía y, en cambio, aparece el pico más caro entre 20:00 y 21:00. Con estos datos, conviene ajustar tareas intensivas (como lavadora o lavavajillas) a las horas recomendables y evitar los tramos más caros.

PUBLICIDAD

Las horas clave para ahorrar: barata al mediodía y pico caro por la noche

Para optimizar el consumo hoy, el día ofrece dos referencias principales. La hora más barata es de 14:00 a 15:00, con 0,052 €/kWh. En el extremo contrario, la hora más cara está en 20:00 a 21:00, con 0,4171 €/kWh.

Lee tambien: IBEX 35 martes 13 de octubre de 2026: cierra a la baja con 19.210,70 puntos

Entre medias, destaca la franja más económica: 14:00 a 17:00, con 0,0643 €/kWh. Es el tramo con mejor equilibrio para mover consumo del hogar antes de la subida de la noche. En la práctica, ayuda a programar electrodomésticos y reducir el gasto en calefactores o resistencias si los hubiera en esos horarios.

Cómo evoluciona el precio por tramos: madrugada contenida, mañana más alta y noche con el pico

Madrugada (00:00-07:00). Los precios se mantienen en niveles relativamente contenidos durante la primera parte del día, con valores que oscilan alrededor de los tramos de madrugada. A partir de las 06:00 se observa un aumento progresivo.

Mañana (07:00-12:00). La subida llega pronto: desde 07:00-08:00 se ve el salto hacia precios más altos. Después, el coste empieza a bajar hacia el final de la mañana, con descensos claros a partir de 11:00-12:00.

Tarde (12:00-19:00). Es la parte más favorable del día: el precio cae con fuerza hacia el inicio de la tarde, alcanza su tramo más ventajoso en torno a 14:00-15:00 y, conforme avanza la tarde, vuelve a subir gradualmente.

Noche (19:00-24:00). La hora decisiva es el salto final: el tramo de 20:00-21:00 es el más caro de la jornada. Después, el precio baja hacia los últimos tramos de la noche, pero conviene mantener el consumo más intensivo fuera de esa franja.

Precio de la luz por horas (miércoles 14/10/2026)

00:00 – 01:00: 0,186 €/kWh

01:00 – 02:00: 0,1799 €/kWh

02:00 – 03:00: 0,1761 €/kWh

03:00 – 04:00: 0,1767 €/kWh

04:00 – 05:00: 0,1873 €/kWh

05:00 – 06:00: 0,1928 €/kWh

06:00 – 07:00: 0,2059 €/kWh

07:00 – 08:00: 0,2825 €/kWh

08:00 – 09:00: 0,3486 €/kWh

09:00 – 10:00: 0,2809 €/kWh

10:00 – 11:00: 0,2531 €/kWh

11:00 – 12:00: 0,1647 €/kWh

12:00 – 13:00: 0,124 €/kWh

13:00 – 14:00: 0,1217 €/kWh

14:00 – 15:00: 0,052 €/kWh

15:00 – 16:00: 0,0526 €/kWh

16:00 – 17:00: 0,0882 €/kWh

17:00 – 18:00: 0,1611 €/kWh

18:00 – 19:00: 0,3437 €/kWh

19:00 – 20:00: 0,4056 €/kWh

20:00 – 21:00: 0,4171 €/kWh

21:00 – 22:00: 0,3665 €/kWh

22:00 – 23:00: 0,2795 €/kWh

23:00 – 24:00: 0,2661 €/kWh

Fuente: Precio de la luz para hoy 14/10/2026 | Semáforo Selectra (Semáforo: ROJO). Datos del precio medio, hora más barata y más cara, y listado de franjas por horas.

Te puede interesar