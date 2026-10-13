Miércoles, 14 de octubre de 2026: el calendario de guardias recoge un total de 3 farmacias.

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Información según el calendario de guardias publicado por la Consejería de Sanidad de la Ciudad Autónoma de Ceuta.

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El servicio de guardia farmacéutica permite a los vecinos localizar la farmacia de referencia según la zona y el turno del día. El calendario especifica qué establecimiento debe atender en cada franja horaria y figura en la publicación oficial de la Consejería.

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Zona Centro

HISPANIA (Centro)

C/ Alcalde Fructuoso Miaja, nº 14

Teléfono: 956 51 25 30

Campo Exterior

PUYA C.B. (Campo Exterior y Turno de Noche)

C/TTE. CORONEL GAUTIER Nº 12 (JUNTO CUARTEL GUARDIA CIVIL)

Teléfono: 956 50 04 20

Para el turno de noche, acuda con la receta médica preparada: así se agiliza la dispensación y se evitan demoras en la atención.

Horario de la guardia: turno de día de 9:00 a 23:00 (de 10:00 a 23:00 en días festivos) y turno de noche de 23:00 a 9:00, según la Consejería de Sanidad.

Fuente: calendario de guardias de la Consejería de Sanidad de la Ciudad Autónoma de Ceuta. Consulta también nuestra página de farmacias de guardia en Ceuta.

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