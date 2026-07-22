Miércoles, 22 de julio de 2026. La información meteorológica disponible para hoy, con datos municipales públicos de AEMET, dibuja un panorama de calor estival y cielos mayormente despejados o poco nubosos en buena parte de España. En términos generales, la probabilidad de lluvia es nula salvo en el entorno de València, donde se estima un 10%. A continuación, repasamos cómo se presenta el día por zonas, tomando como referencia las capitales incluidas en el boletín.

Norte peninsular

En el norte peninsular, predomina el tiempo estable. En Bilbao la máxima alcanzará 32°C y la mínima 16°C, con poco nuboso y viento del NE a 10 km/h. Por su parte, en Coruña, A (otras) se esperan valores más suaves, con 24°C de máxima y 17°C de mínima, también con poco nuboso y viento NO a 15 km/h, según los registros consultados a partir de AEMET.

Centro peninsular

El centro peninsular continúa bajo un patrón de cielo despejado y temperaturas elevadas. En Madrid, la máxima prevista es de 39°C y la mínima de 24°C, con poco nuboso y viento del SO a 15 km/h. La probabilidad de lluvia es del 0%. En Zaragoza (centro peninsular), el termómetro puede llegar a 40°C y bajar hasta 23°C por la noche, con poco nuboso, viento del SE a 10 km/h y la misma ausencia de lluvias (0%).

Sur peninsular

En el sur peninsular se mantiene el ambiente seco y despejado. En Ceuta, con 38°C de máxima y 24°C de mínima, se registra un cielo despejado, viento del SE a 10 km/h y 0% de probabilidad de lluvia. También en Sevilla la jornada se presenta sin cambios relevantes en cuanto a precipitaciones: 40°C como máxima y 23°C como mínima, despejado, viento del SO a 10 km/h y de nuevo probabilidad de lluvia 0%, de acuerdo con los datos facilitados por AEMET.

Mediterráneo

En la zona mediterránea el calor es notable y el cielo se mantiene poco o nada conflictivo, aunque con un matiz de incertidumbre en el área valenciana. En Barcelona se prevén 33°C de máxima y 27°C de mínima, con poco nuboso y viento del E a 15 km/h. La probabilidad de lluvia para hoy se indica en 0%.

En València (otras, mediterráneo), la máxima sube hasta 32°C y la mínima se sitúa en 24°C, con nuboso y viento del E a 10 km/h. Aquí sí aparece un dato de interés: la probabilidad de lluvia es del 10%, un nivel bajo, pero superior al resto de capitales consultadas.

Islas Baleares

Las islas Baleares afrontan una jornada de temperaturas cálidas y cielo estable. En Palma (islas baleares), la máxima llegará a 35°C y la mínima se quedará en 25°C. Se espera poco nuboso, con viento del E a 10 km/h y probabilidad de lluvia 0%, según los datos municipales extraídos de AEMET.

Islas Canarias

En islas Canarias, el contraste se observa sobre todo en el tipo de nubosidad y la intensidad del viento en el interior del archipiélago. En las Palmas de Gran Canaria, la máxima se estima en 26°C y la mínima en 23°C. Se indica nuboso, con viento del N a 30 km/h y 0% de probabilidad de lluvia. Aunque no se esperan precipitaciones, la presencia de nubosidad y el viento pueden influir en la sensación térmica.

Recomendaciones

Con máximas que oscilan entre 24°C y 40°C según la zona, mantén una hidratación frecuente , especialmente en el centro y sur peninsular.

según la zona, mantén una , especialmente en el centro y sur peninsular. Si vas a realizar actividades al aire libre, prioriza las horas de menor radiación y protégete del sol.

En València, donde la probabilidad de lluvia es del 10%, conviene llevar una referencia ligera (por si acaso), aunque el riesgo sigue siendo bajo.

En conjunto, el miércoles 22 de julio de 2026 se perfila como una jornada de tiempo estable en la mayor parte del país, con cielos despejados o poco nubosos y lluvias prácticamente inexistentes según AEMET. Las temperaturas más altas se concentran en el centro y el sur peninsular, mientras que el norte peninsular y algunas áreas atlánticas mantienen valores más moderados.