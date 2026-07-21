El precio de la luz para el miércoles 22 de julio de 2026 viene con semáforo ROJO 🔴, según la información de referencia para la jornada. El precio medio se sitúa en 0,2009 €/kWh, con una pauta clara: hay un tramo más barato por la tarde, pero también una hora especialmente a evitar en la noche.

La lectura para tu hogar es sencilla: si puedes programar consumos intensivos (lavadora, lavavajillas o parte de la carga del horno) en la ventana menos cara, notarás el ahorro. Y, sobre todo, si tu rutina te lleva al consumo en horas de máxima tensión, evita 21-22 h.

Horas clave para ahorrar (semáforo ROJO)

En el miércoles 22/07/2026, la guía del día señala:

Hora más barata: 15-16 h.

15-16 h. Hora a evitar: 21-22 h.

21-22 h. Franja más económica: (dato no disponible en el desglose aportado).

(dato no disponible en el desglose aportado). Hora más cara: (dato no disponible en el desglose aportado).

Con semáforo ROJO, la estrategia no es “buscar la ganga” en cualquier momento, sino mover el consumo. Si puedes adelantar o retrasar tareas, especialmente las que demandan potencia, es donde más se aprecia la diferencia.

Evolución por tramos del día

Madrugada: el patrón del día está marcado por los tramos de la tarde y la noche. En ausencia de un detalle horario completo, la recomendación general es mantener los consumos no imprescindibles fuera de los periodos que luego resultan más caros.

Mañana: conviene aprovechar las franjas en las que no se concentran los picos. Si puedes preparar o dejar listos electrodomésticos para programar, ganarás margen para caer en la ventana más favorable.

Tarde: aquí está la hora más barata del día, entre 15-16 h. Es el momento indicado para poner lavavajillas o programar lavadora, y para mover el consumo doméstico que te permita ajustar horarios.

Noche: atención al tramo nocturno, porque la información del día sitúa como hora a evitar 21-22 h. En la práctica, intenta reducir ahí picos de consumo (por ejemplo, evitar que el horno o tareas de alto consumo coincidan con ese intervalo).

Precio de la luz por horas (22/07/2026)

En la entrada disponible no se ha facilitado el desglose horario (lista de 24 horas) para poder reflejar cada franja con su precio exacto. Aun así, la guía del día sí establece los puntos clave: 15-16 h como la hora más barata y 21-22 h como la hora a evitar.