Un nuevo crimen machista sacude la provincia de Toledo. Una mujer ha sido asesinada a primera hora de la mañana de este martes por su pareja en una vivienda situada en la Plaza de España del municipio de Alameda de la Sagra. El presunto agresor, un hombre de 48 años, ya ha sido detenido por efectivos de la Guardia Civil.

Según han confirmado fuentes del servicio de emergencias 112 de Castilla-La Mancha, el suceso ha tenido lugar en torno a las 5:16 horas, momento en el que el hombre habría atacado a la mujer con un arma blanca. Hasta el lugar de los hechos se desplazaron un médico de urgencias y una UVI móvil, cuyos sanitarios solo pudieron certificar el fallecimiento de la víctima debido a la gravedad de las heridas.

El agresor, trasladado al hospital e investigación abierta

El detenido ha sido trasladado en la UVI móvil al Hospital Universitario de Toledo. Por su parte, la Policía Judicial de la Guardia Civil de Toledo ha asumido la dirección de las investigaciones, trabajando con la hipótesis principal de que se trata de un delito de violencia de género. Fuentes del instituto armado han detallado que la víctima no figuraba en el sistema Viogén ni constaban antecedentes por episodios similares.

De confirmarse la naturaleza machista del crimen por parte de la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género, esta mujer se convertiría en la víctima mortal número 31 por esta causa en lo que va de año, elevando a 1.371 la cifra total de fallecidas desde que se iniciaron los registros oficiales en 2003.