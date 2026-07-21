Efectivos del Servicio de Emergencias del Principado de Asturias (SEPA) rescataron a última hora de la tarde de este lunes a cuatro personas —entre ellas dos menores de edad— con dificultades para salir del agua en la playa de La Franca, ubicada en el concejo de Ribadedeva. El suceso se desencadenó pasadas las 20:00 horas en la zona de la desembocadura del río Las Cabras.

El Centro de Coordinación de Emergencias del 112-Asturias recibió una llamada de alerta informando sobre dos chicas jóvenes atrapadas sobre unas rocas solicitando auxilio, mientras que otras dos personas intentaban socorrerlas en medio de un fuerte oleaje y con la marea en ascenso cubriendo la superficie rocosa.

Operativo con canoa y evacuación en helicóptero

A la llegada de los bomberos al arenal, el número de personas en apuros en el agua ascendía a ocho. Dos de los bañistas lograron ganar la orilla por sus propios medios y otros dos alcanzaron la arena asistidos por una cuerda.

Para poner a salvo a los cuatro restantes, los bomberos emplearon diferentes vías de rescate:

Evacuación por mar: Dos varones fueron extraídos del agua con el apoyo de una canoa disponible en el lugar.

Dos varones fueron extraídos del agua con el apoyo de una canoa disponible en el lugar. Intervención del helicóptero: Parte de la dotación se adentró en el agua hasta alcanzar a las dos menores. Los efectivos permanecieron junto a ellas asegurándolas para evitar que la corriente las arrastrara mar adentro hasta la llegada del helicóptero del SEPA, que completó el rescate mediante una maniobra de grúa.

Tras la extracción, el personal sanitario desplazado atendió a los cuatro rescatados, quienes presentaban contusiones y síntomas leves de hipotermia. Al no revestir gravedad, todos recibieron el alta médica en el propio entorno de la playa.