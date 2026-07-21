Una nueva ola de calor ha comenzado a azotar la península y Baleares este martes, disparando los termómetros en gran parte del país. Según la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET), un total de siete comunidades autónomas se encuentran bajo aviso naranja (peligro importante) debido a registros máximos que alcanzarán o superarán los 41 grados en diversos puntos del territorio nacional.

Impacto por comunidades y provincias

El episodio cálido afecta con especial intensidad a las regiones del sur y el área mediterránea:

Andalucía: Las provincias de Almería, Córdoba, Granada y Jaén se encuentran en nivel naranja con picos de 40 a 41 grados, mientras que el resto del territorio andaluz permanece en aviso amarillo por valores de 36 a 38 grados.

Las provincias de Almería, Córdoba, Granada y Jaén se encuentran en nivel naranja con picos de 40 a 41 grados, mientras que el resto del territorio andaluz permanece en aviso amarillo por valores de 36 a 38 grados. Aragón y Cataluña: Todo el territorio aragonés, sumado a las provincias leridanas y tarraconenses, ha activado el nivel naranja por máximas que oscilarán entre los 37 y los 39 grados.

Todo el territorio aragonés, sumado a las provincias leridanas y tarraconenses, ha activado el nivel naranja por máximas que oscilarán entre los 37 y los 39 grados. Comunidad Valenciana y Murcia: La Región de Murcia y la provincia de Valencia alcanzan el nivel naranja con registros de hasta 40-41 grados.

La Región de Murcia y la provincia de Valencia alcanzan el nivel naranja con registros de hasta 40-41 grados. Baleares y Castilla-La Mancha: En el archipiélago balear, la alerta naranja se concentra en la isla de Mallorca con hasta 39 grados. En Castilla-La Mancha, las provincias de Albacete, Ciudad Real y Cuenca registran avisos naranjas por máximas de 40 grados, quedando el resto de la región en amarillo (34-38 grados).

Alertas amarillas en Madrid, Ceuta y avisos por tormentas

Además de las zonas en alerta naranja, la Comunidad de Madrid y la ciudad autónoma de Ceuta se mantienen en nivel amarillo por calor, con previsiones máximas situadas entre los 36 y los 38 grados.

Paralelamente, la AEMET ha activado alertas complementarias por otros fenómenos meteorológicos adversos: se esperan tormentas en la provincia de Valencia, Guadalajara, Toledo y la Región de Murcia, así como avisos por fenómenos costeros en A Coruña (Galicia).