Viernes 3 de julio de 2026. La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) dibuja un panorama marcado por el predominio del tiempo estable y temperaturas altas en buena parte del país, con un único foco relevante de precipitación en el norte. Según los datos municipales consultados, las capitales del interior y del sur peninsular mantienen cielos despejados y probabilidades de lluvia nulas, mientras que en Bilbao la jornada se presenta con lluvia y cielo cubierto.

En el conjunto del país, el viento será, en general, moderado y con dirección variable por zonas, influyendo en la sensación térmica. A continuación, repasamos el tiempo por áreas para seguir el día con más detalle.

Norte peninsular

En el norte, el protagonismo lo tiene Bilbao, donde AEMET registra máx 26°C y mín 17°C, con cielo cubierto con lluvia y una probabilidad de lluvia del 100%. El viento sopla del N a 10 km/h, lo que acompaña un ambiente más fresco y húmedo respecto a otras regiones.

En cambio, en A Coruña (otras, zona norte atlántica) la situación es más tranquila: máx 26°C y mín 17°C, despejado, con viento NE a 20 km/h y probabilidad de lluvia 0%. Es decir, el contraste entre capitales del norte es claro hoy, con precipitaciones concentradas en el entorno de Bilbao.

Centro peninsular

La jornada en el centro peninsular mantiene una línea de estabilidad. Madrid, según AEMET, presenta máx 36°C y mín 19°C, con despejado, viento NE 10 km/h y probabilidad de lluvia 0%. El termómetro destaca especialmente por la tarde, con una temperatura máxima propia del inicio de julio.

En Zaragoza, también predominan las condiciones secas: máx 35°C y mín 18°C, despejado y viento NO 20 km/h. La probabilidad de lluvia es 0%, por lo que no se esperan chubascos durante el día en la capital aragonesa.

Sur peninsular

El sur peninsular combina calor con cielos mayoritariamente claros. Ceuta (según AEMET) registra máx 27°C y mín 22°C, con poco nuboso, viento E 20 km/h y probabilidad de lluvia 0%. Las temperaturas son moderadas para la época, con mínimas elevadas.

Sevilla es el punto más caluroso del área: AEMET indica máx 41°C y mín 25°C, poco nuboso, viento E 10 km/h y probabilidad de lluvia 0%. La ausencia de lluvia y la intensidad del calor marcan una jornada de fuerte carácter estival en la capital andaluza.

Mediterráneo

En el litoral mediterráneo, el tiempo se mantiene estable y sin señales de precipitaciones. Barcelona (AEMET) presenta máx 32°C y mín 22°C, con despejado, viento S 15 km/h y probabilidad de lluvia 0%. El viento desde el sur puede ayudar a suavizar la sensación térmica, aunque el calor sigue siendo notable.

València (otras) también se mueve en un escenario de tiempo seco: máx 32°C y mín 22°C, despejado, viento SE 15 km/h y probabilidad de lluvia 0%. En ambas capitales, la clave del día será la estabilidad del cielo y las temperaturas propias de julio.

Islas Baleares

En las islas, la situación es igualmente favorable en términos de lluvia. Palma, según AEMET, tiene máx 34°C y mín 24°C, con despejado, viento NE 25 km/h y probabilidad de lluvia 0%. La combinación de máximas altas y mínimas elevadas sugiere un día largo y caluroso, con viento que puede resultar apreciable.

Con cielo despejado y sin previsión de precipitaciones, el ambiente será principalmente estival, condicionado por el ritmo del viento y el calor acumulado durante el día.

Islas Canarias

En Canarias, la tónica general es de poca nubosidad y tiempo seco. Las Palmas de Gran Canaria (otras) registra máx 26°C y mín 21°C, con poco nuboso, viento NE 10 km/h y probabilidad de lluvia 0%. Se trata de temperaturas más templadas respecto al interior peninsular, con un rango relativamente moderado.

Con ausencia de lluvia según AEMET, la jornada discurre bajo condiciones estables, favorables para planes al aire libre, siempre teniendo en cuenta el calor propio de la estación.

Recomendaciones

En zonas del interior y el sur (por ejemplo, Sevilla con 41°C y Madrid con 36°C ), prioriza la hidratación y evita las horas de mayor insolación.

con y con ), prioriza la hidratación y evita las horas de mayor insolación. En el norte, especialmente en Bilbao (cielo cubierto con lluvia y probabilidad 100% ), conviene llevar paraguas o impermeable si hay salidas.

(cielo cubierto con lluvia y ), conviene llevar paraguas o impermeable si hay salidas. Ten en cuenta el viento: puede aumentar la sensación térmica o cambiarla según la zona (NE en varias capitales y sur en el mediterráneo).

En resumen, el viernes 3 de julio de 2026 se presenta mayoritariamente seco y despejado en gran parte de España, con calor destacado en el centro y el sur. La excepción más clara es Bilbao, donde AEMET señala lluvia con alta probabilidad. El resto del país mantiene cielos sin señales de precipitación, por lo que el día estará marcado sobre todo por la temperatura y el viento.