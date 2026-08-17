17 de agosto de 2026: AEMET prevé máximas de 37°C en Sevilla, mínimas de 19°C en A Coruña y concentración de precipitaciones en el Cantábrico y el litoral mediterráneo.

En el interior predominará el calor; en la costa, la nubosidad aumentará con chubascos locales. Los datos proceden de los registros públicos de AEMET.

Norte peninsular

Bilbao: 28°C / 21°C, cielo muy nuboso, viento del NO 10 km/h y probabilidad de lluvia 100%, con precipitación persistente durante la jornada.

A Coruña: 25°C / 19°C, poco nuboso, viento del N 15 km/h y probabilidad de lluvia 0%, según los XML públicos de AEMET.

Centro peninsular

Madrid: 36°C / 20°C, despejado, viento del E 10 km/h y 0% de probabilidad de lluvia.

Zaragoza: 36°C / 22°C, poco nuboso, viento en calma (0 km/h) y 0% de lluvia; ambiente típico anticiclónico.

Sur peninsular

Sevilla: 37°C / 23°C, intervalos nubosos, viento del S 15 km/h y probabilidad de lluvia 50%, con chubascos intermitentes.

Ceuta: 28°C / 22°C, muy nuboso, viento del O 25 km/h y probabilidad de lluvia 95%, lo que eleva la posibilidad de precipitaciones localizadas.

Mediterráneo

Barcelona: 33°C / 26°C, intervalos nubosos, viento del S 15 km/h y probabilidad de lluvia 65%, con lloviznas o chubascos breves.

València: 33°C / 23°C, poco nuboso, viento del SE 10 km/h y 0% de lluvia.

Islas Baleares

Palma: 35°C / 24°C, despejado, viento del S 15 km/h y probabilidad de lluvia 5%, por lo que las precipitaciones son improbables.

La jornada puede mantenerse estable en las islas, aunque no se descarta desarrollo de nubes localmente.

Islas Canarias

Las Palmas de Gran Canaria: 28°C / 23°C, intervalos nubosos, viento del N 25 km/h y probabilidad de lluvia 60%, con chubascos puntuales en algunas zonas.

El flujo del norte favorece episodios débiles de lluvia y rachas sostenidas de viento en áreas expuestas.

Recomendaciones

Lleva paraguas en el Cantábrico y el litoral mediterráneo: Bilbao (prob. 100% ) y Barcelona (prob. 65% ).

(prob. ) y (prob. ). En el interior ( Madrid , Zaragoza ) evita la exposición prolongada en las horas centrales: máximas de 36°C y alto estrés térmico.

, ) evita la exposición prolongada en las horas centrales: máximas de y alto estrés térmico. Atiende al viento en Ceuta y en las Canarias: puede condicionar desplazamientos y actividades al aire libre.

Resumen: jornada de calor en el interior y mayor incertidumbre en el Cantábrico y el Mediterráneo, según las predicciones públicas de AEMET.