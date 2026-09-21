La recepción institucional en el Palacio de la Asamblea consolida la colaboración entre ambas ciudades en el ámbito universitario, cultural y turístico, con el respaldo explícito de Ceuta a la candidatura Granada 2031.

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CEUTA. – El presidente de la Ciudad Autónoma de Ceuta, Juan Vivas, recibe este lunes 21 de septiembre en el Palacio de la Asamblea a la alcaldesa de Granada, Marifrán Carazo, en el marco de una visita institucional orientada a reforzar las relaciones históricas, académicas y culturales entre ambas localidades.

El encuentro servirá para sentar las bases del futuro hermanamiento oficial entre Ceuta y Granada, consolidando una alianza estratégica sustentada en proyectos compartidos y lazos universitarios de larga trayectoria.

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Impulso universitario y apoyo a Granada 2031

La jornada cuenta además con un relevante componente educativo con la presencia del rector de la Universidad de Granada (UGR), institución que cuenta con un campus propio en Ceuta y que constituye uno de los principales nexos de unión entre ambas orillas.

Entre los principales hitos de la agenda de trabajo destacan:

Adhesión a Granada 2031: Ceuta formalizará su apoyo explícito a la candidatura de la capital granadina como Capital Europea de la Cultura en 2031, sumando la proyección de la ciudad autónoma al proyecto cultural.

Cooperación universitaria: Refuerzo de los acuerdos académicos e investigadores vinculados al Campus de la UGR en Ceuta.

Promoción cultural y turística: Desarrollo de iniciativas conjuntas de divulgación patrimonial, histórica y turística compartidas entre ambas urbes.

La recepción institucional reafirma la voluntad compartida de ambos gobiernos locales por tejer redes de colaboración duraderas en beneficio de sus ciudadanos y de la comunidad universitaria.