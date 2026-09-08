El Tribunal Supremo ha acordado este martes paralizar de forma cautelar y provisional los efectos censales de la disposición de la Ley de Memoria Democrática de 2022 conocida como ‘ley de nietos’, una decisión que suspende temporalmente la inscripción de nuevos beneficiarios en el Censo Electoral de Residentes Ausentes (CERA).

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La resolución llega después de que el Alto Tribunal celebrara el lunes dos vistas para estudiar las medidas cautelares solicitadas por la asociación Iustitia Europa y por Vox. El núcleo del litigio está en cómo debe determinarse el municipio de inscripción electoral de estos nuevos nacionales cuando no coincide con su último domicilio en España.

Según los datos recogidos por El Mundo y Vozpópuli, la norma ha permitido que 544.722 personas hayan obtenido la nacionalidad española hasta la fecha, de las cuales 306.000 ya figuraban inscritas como españolas a 31 de marzo, sobre un total de 2,4 millones de solicitudes presentadas. De ahí la relevancia electoral del asunto: la vía abierta por la ‘ley de nietos’ podía traducirse en la incorporación de cientos de miles de votantes al censo exterior.

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El pasado 16 de julio, la Junta Electoral Central había acordado establecer una instrucción para fijar el procedimiento de inscripción. La Abogacía del Estado había pedido que no se paralizaran las nuevas altas en el CERA. Con la decisión de este martes, el Supremo congela provisionalmente esos efectos hasta resolver el fondo del asunto.

Información elaborada a partir de lo publicado por El Mundo y Vozpópuli.