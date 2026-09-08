El titular del Juzgado de Instrucción número 41 de Madrid, Juan Carlos Peinado, celebra este martes por la tarde la audiencia preliminar prevista en la Ley del Jurado previa a dictar la apertura de juicio oral contra Begoña Gómez y su asesora en la Moncloa, Cristina Álvarez. La cita, fijada a las 18:00 horas, no requiere la presencia física de las investigadas, aunque el magistrado ordenó su citación personal.

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La celebración de la vista se mantiene pese a la petición del abogado de Gómez, Jaime Campaner, de posponerla por un compromiso judicial previo en Barcelona. El juez Peinado rechazó aplazar la convocatoria y sugirió la asistencia de un letrado suplente. Durante el trámite, las acusaciones y las defensas expondrán sus alegaciones sobre la pertinencia de abrir juicio oral y la competencia de un jurado popular, tras lo cual el magistrado dispondrá de un plazo de hasta tres días para emitir su resolución definitiva.

Este paso procesal se produce a pocas semanas de que el juez Peinado alcance la edad de jubilación obligatoria (72 años) el 27 de septiembre. La causa llega a esta fase tras acotar la Audiencia Provincial de Madrid los cargos: Gómez afronta peticiones de enjuiciamiento por presunto tráfico de influencias y malversación, mientras que su asesora responderá únicamente por este último delito. Mientras la Fiscalía y las defensas solicitan el archivo por ausencia de ilícito, la acusación popular ejercida por Hazte Oír reclama penas que suman 13 años de prisión para la esposa del presidente y 6 años para Álvarez.

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