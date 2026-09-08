La asociación de padres y madres asegura que el colegio no ha sido limpiado ni desinfectado pese a las promesas de las administraciones, y tilda de insuficientes las medidas de seguridad.

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El inicio del curso escolar en Ceuta arranca con un fuerte malestar entre las familias del CEIP Juan Morejón. El AMPA del centro educativo ha denunciado públicamente el estado de insalubridad e abandono en el que se encuentran las instalaciones, contradiciendo los compromisos asumidos previamente por el Ministerio de Educación y la Ciudad Autónoma para garantizar un regreso a las aulas en condiciones óptimas.

La presidenta del AMPA, Sonia García, ha manifestado su indignación tras comprobar que no se han ejecutado las tareas de desinfección prometidas en las reuniones institucionales previas. «Nos dijeron que se iba a garantizar que todos los colegios estaban limpios. Nos han engañado completamente. Aquí no se ha limpiado nada: está todo lleno de cacas, de bichos y de meado, tanto fuera como dentro del colegio», ha aseverado.

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Falta de salubridad y riesgos en las instalaciones

Según detalla la representación de las familias, las deficiencias afectan gravemente a las zonas comunes y a las áreas destinadas al alumnado de menor edad:

Insalubridad en áreas recreativas: El patio de Educación Infantil presenta acumulación de orines, excrementos, insectos y restos de vegetación.

El patio de Educación Infantil presenta acumulación de orines, excrementos, insectos y restos de vegetación. Peligro en los accesos: Se advierte de la presencia de un árbol caído en la entrada del colegio que entraña riesgo de caída sobre los estudiantes y que no ha sido retirado a pesar de los reiterados avisos.

Se advierte de la presencia de un árbol caído en la entrada del colegio que entraña riesgo de caída sobre los estudiantes y que no ha sido retirado a pesar de los reiterados avisos. Falta de respuesta administrativa: Desde la dirección del centro escolar se ha notificado la situación en diversas ocasiones a los servicios de limpieza sin haber obtenido respuesta hasta la fecha.

Reproches al dispositivo de seguridad

A las quejas por insalubridad se suman las críticas sobre el operativo de seguridad dispuesto para el inicio de las clases. Tras las semanas de tensión e incertidumbre vividas en la ciudad autónoma, las familias consideran que el refuerzo anunciado ha sido meramente testimonial, limitándose a la presencia de un vigilante privado y el paso puntual de patrullas policiales.

Asimismo, la presidenta del AMPA cuestiona la distribución de los efectivos desplegados en la ciudad, señalando que la presencia militar se ha circunscrito de forma puntual a dos centros concretos (San Daniel y Ortega y Gasset) respondiendo, a su juicio, a un acto de cara a los medios de comunicación y no a un plan integral de protección para toda la comunidad educativa. Ante esta situación, el colectivo exige una intervención de urgencia para restituir las condiciones de salubridad y seguridad en el centro.