La Guardia Civil les imputa cuatro delitos de asesinato —incluyendo al bebé gestante de una de las víctimas— y pertenencia a organización criminal tras un masivo operativo en Huelva.

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La Guardia Civil ha detenido este martes a tres hombres de entre 24 y 36 años por su presunta implicación en el tiroteo ocurrido el pasado 16 de agosto en Isla Cristina (Huelva). El ataque se saldó con la muerte de tres personas: una mujer de 39 años embarazada de ocho meses, su madre de 62 años y un menor de 16 años ajeno al enfrentamiento entre clanes vinculados al narcotráfico.

A los arrestados se les imputan cuatro delitos de asesinato —al contabilizarse jurídicamente como víctima al bebé en gestación— y un delito de pertenencia a organización criminal.

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Registros simultáneos y material incautado

La detención se ha llevado a cabo en el marco de un amplio operativo desplegado a primera hora de la mañana en Huelva capital, en el que han participado más de 80 agentes pertenecientes a la Unidad de Especial Intervención (UEI), el Grupo de Acción Rápida (GAR), medios aéreos y unidades caninas.

Durante la entrada y registro en cinco inmuebles, los agentes han intervenido diverso material vinculado con la causa:

Armamento y defensa: Un arma de fuego, varios chalecos antibalas y una defensa eléctrica (táser).

Un arma de fuego, varios chalecos antibalas y una defensa eléctrica (táser). Efectivos y telefonía: Cerca de 30.000 euros en efectivo y una veintena de dispositivos móviles.

Cerca de 30.000 euros en efectivo y una veintena de dispositivos móviles. Documentación: Pruebas documentales que relacionan a los sospechosos con los hechos investigados.

Las diligencias instruidas por la Comandancia de Huelva se encuentran bajo secreto de sumario. Los arrestados y el material incautado serán puestos en los próximos días a disposición del Tribunal de Instancia número 3 de Ayamonte. La Benemérita mantiene la operación abierta y no descarta nuevas detenciones en las próximas horas.