El Eldense – Oviedo se juega el viernes 2 de octubre a las 20:30 (hora peninsular). El canal de televisión en España está pendiente de confirmar: lo actualizaremos en cuanto se anuncie.

Partido: Eldense – Oviedo

Eldense – Oviedo Competición: LaLiga Hypermotion, jornada 8

LaLiga Hypermotion, jornada 8 Fecha: viernes 2 de octubre

viernes 2 de octubre Hora: 20:30 (hora peninsular)

20:30 (hora peninsular) Canal de TV: Pendiente de confirmar

Pendiente de confirmar Estadio: Estadio Nuevo Pepico Amat (Elda)

El Eldense se enfrenta al Oviedo en la jornada 8 de LaLiga Hypermotion en el Estadio Nuevo Pepico Amat. El equipo local ocupa la 19ª posición con 5 puntos tras 7 partidos, habiendo anotado 4 goles y recibido 9. En sus últimos 5 encuentros, el Eldense ha conseguido 1 victoria, 1 empate y 3 derrotas. Por su parte, el Oviedo se sitúa en la 8ª posición con 11 puntos, con un balance de 7 goles a favor y 4 en contra. En sus últimos 5 partidos, el Oviedo ha logrado 3 victorias, 1 empate y 1 derrota.

Así llegan los equipos

Eldense: 19º con 5 puntos en 7 partidos (4 goles a favor y 9 en contra); en sus últimos 5 partidos: 1 victoria, 1 empate y 3 derrotas (resultados: D-D-V-E-D)

Oviedo: 8º con 11 puntos en 7 partidos (7 goles a favor y 4 en contra); en sus últimos 5 partidos: 3 victorias, 1 empate y 1 derrota (resultados: V-D-V-E-V)

Consulta todos los partidos de hoy en TV, con horarios y canales.