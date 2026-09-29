El Valencia Basket y el Kosner Baskonia se enfrentan este martes, 29 de septiembre, en el partido correspondiente a la segunda jornada de la Euroliga. El choque entre el conjunto valenciano y la plantilla vasca se disputará a las 20:30 horas en el Roig Arena de Valencia. Toda la cobertura del encuentro de la competición continental se retransmitirá en directo a través de la plataforma Movistar Plus+, concretamente en el canal especializado M+ Baloncesto 2.

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La máxima competición europea de baloncesto prosigue su calendario con la disputa de la segunda jornada de la fase regular de la Euroliga. En esta fecha, el Roig Arena de Valencia albergará el duelo nacional entre el Valencia Basket y el Kosner Baskonia, fijado para las 20:30 horas de este martes 29 de septiembre.

Los aficionados interesados en seguir el desarrollo del encuentro entre la escuadra valenciana y el cuadro alavés dispondrán de cobertura televisiva en directo. La retransmisión oficial del evento deportivo se ofrecerá a través de la plataforma de contenidos Movistar Plus+, mediante su canal M+ Baloncesto 2.

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