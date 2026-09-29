Sigue en directo el España – Croacia. Aquí tienes el minuto a minuto —goles, tarjetas y cambios— con el marcador en vivo.
El España – Croacia se juega el martes 29 de septiembre a las 20:45 (hora peninsular).
- Partido: España – Croacia
- Competición: Liga de Naciones, jornada 2
- Fecha: martes 29 de septiembre
- Hora: 20:45 (hora peninsular)
- Canal de TV: Pendiente de confirmar
- Estadio: Estadio Ramón Sánchez-Pizjuán (Seville)
El partido entre España y Croacia se disputará en el Estadio Ramón Sánchez-Pizjuán de Sevilla, correspondiente a la jornada 2 de la Liga de Naciones. El encuentro estará dirigido por el árbitro Serdar Gozubuyuk, quien será el encargado de impartir justicia en este importante duelo entre ambas selecciones.
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🟨 min 54′ — Tarjeta amarilla — Marco Pašalić (Croatia)
🟨 min 49′ — Tarjeta amarilla — Alejandro Baena Rodríguez (Spain)
🔄 min 45′ — Cambio en Croatia — entra Marin Pongračić, sale Luka Vuskovic
🟨 min 37′ — Tarjeta amarilla — Petar Sučić (Croatia)
⚽ min 31′ — ¡GOL de Spain! Marc Pubill (asist. Lamine Yamal)
⚽ min 28′ — ¡GOL de Croatia! Dion Drena Beljo (asist. Ivan Perišić)
🟨 min 18′ — Tarjeta amarilla — Marin Pongračić (Croatia)
⚽ min 2′ — ¡GOL de Spain! Lamine Yamal (asist. Alejandro Baena Rodríguez)