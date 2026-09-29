España 2 - 1 2ª parte · 55' Croacia

Sigue en directo el España – Croacia. Aquí tienes el minuto a minuto —goles, tarjetas y cambios— con el marcador en vivo.

El España – Croacia se juega el martes 29 de septiembre a las 20:45 (hora peninsular).

Partido: España – Croacia

España – Croacia Competición: Liga de Naciones, jornada 2

Liga de Naciones, jornada 2 Fecha: martes 29 de septiembre

martes 29 de septiembre Hora: 20:45 (hora peninsular)

20:45 (hora peninsular) Canal de TV: Pendiente de confirmar

Pendiente de confirmar Estadio: Estadio Ramón Sánchez-Pizjuán (Seville)

El partido entre España y Croacia se disputará en el Estadio Ramón Sánchez-Pizjuán de Sevilla, correspondiente a la jornada 2 de la Liga de Naciones. El encuentro estará dirigido por el árbitro Serdar Gozubuyuk, quien será el encargado de impartir justicia en este importante duelo entre ambas selecciones.

Lee tambien: España enfrenta a Croacia en el Sánchez-Pizjuán en la Nations League

Consulta todos los partidos de hoy en TV, con horarios y canales.