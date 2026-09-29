El Tribunal Administrativo del Deporte confirma los dos meses de inhabilitación y seis partidos de sanción al exfutbolista al considerarlo «directivo de hecho» del club, mientras que anula el castigo impuesto al presidente Ferran Vilaseca.

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ANDORRA / MADRID — El Tribunal Administrativo del Deporte (TAD) ha desestimado el recurso presentado por Gerard Piqué y ha confirmado de forma íntegra las sanciones disciplinarias dictadas en su contra por el Comité de Disciplina de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF). La resolución, adelantada por Iusport, ratifica para el máximo accionista del FC Andorra una sanción de seis partidos de suspensión y dos meses de inhabilitación por los incidentes protagonizados contra el cuerpo arbitral en el túnel de vestuarios tras el encuentro disputado contra el Albacete el pasado mes de mayo.

El fallo del tribunal resulta trascendental en el ámbito del derecho deportivo al fijar criterio sobre la responsabilidad de los propietarios de las entidades. La defensa de Piqué argumentaba que los órganos disciplinarios no podían sancionarle al no figurar formalmente con ningún cargo ejecutivo dentro de la directiva del club tricolor. Sin embargo, el TAD concluye que el exfutbolista actuó como “administrador o directivo de hecho”, basándose en su gestión a través de la empresa Kosmos, su presencia en el órgano de administración, su acreditación habitual como miembro del staff técnico y su intervención directa en los altercados en defensa de los intereses de la entidad.

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Sanciones confirmadas a la dirección directiva y cierre parcial del estadio

La resolución del tribunal administrativo también confirma los castigos impuestos a otros dos integrantes del FC Andorra involucrados en las increpaciones a los colegiados:

Jaume Nogués (Director Deportivo): Sancionado con seis partidos y dos meses de inhabilitación.

Sancionado con seis partidos y dos meses de inhabilitación. Cristian Lanzarote (Delegado): Castigado con tres partidos de suspensión y dos meses de inhabilitación.

Castigado con tres partidos de suspensión y dos meses de inhabilitación. Cierre del estadio: Se ratifica el cierre parcial del recinto del FC Andorra durante dos partidos, afectando específicamente a la zona de invitados y al palco presidencial.

Anulada la sanción al presidente Ferran Vilaseca

La única alegación que ha prosperado ante el TAD ha sido la formulada por el presidente del FC Andorra, Ferran Vilaseca. El tribunal ha decidido revocar la sanción de cuatro meses de inhabilitación que pesaba sobre él por unos hechos acaecidos en la zona del aparcamiento del estadio. El TAD considera que la RFEF incurrió en un defecto de aplicación normativa al sancionar unas conductas dirigidas contra el cuerpo de delegados que se quedaron únicamente en grado de tentativa.