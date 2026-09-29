El choque entre España y Croacia tendrá lugar en la ciudad de Sevilla, teniendo como sede el Estadio Ramón Sánchez-Pizjuán. La capital andaluza vuelve a albergar un encuentro oficial de La Roja en un escenario de relevancia histórica para el fútbol nacional, en una plaza donde el equipo español se ha acostumbrado de manera habitual a disputar sus compromisos internacionales en La Cartuja.

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El horario de inicio del choque, fijado por la UEFA a las 20:45 horas el martes 29 de septiembre dentro de su esquema de horarios unificados, garantiza una jornada de máxima expectación deportiva en el feudo sevillista.

orario y cómo ver en directo el España – Croacia por televisión y ‘online’

Para todos los aficionados que deseen presenciar el choque en directo, la cobertura audiovisual estará garantizada en abierto para todo el territorio nacional. La 1 de Televisión Española (TVE) retransmitirá el encuentro por televisión, mientras que la plataforma digital RTVE Play ofrecerá la señal de retransmisión en ‘streaming’ para dispositivos móviles y reproductores web.

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