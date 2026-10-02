La Fórmula 1 disputa este fin de semana el Gran Premio de Baréin 2026 en el circuito de Sepang, en Malasia. La clasificación será este sábado 3 de octubre y la carrera se celebrará el domingo 4, con retransmisión en DAZN F1 y Movistar Plus+.

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La Fórmula 1 afronta este fin de semana una cita poco habitual. El Gran Premio de Baréin 2026 se disputa en Sepang, Malasia, después de que la prueba inicialmente prevista en el circuito de Sakhir tuviera que trasladarse por la situación en Oriente Medio.

El campeonato regresa así a un trazado que no recibe a la Fórmula 1 desde 2017. Sepang acogió carreras del Mundial desde 1999 y vuelve ahora al calendario para albergar esta prueba bajo la denominación “Gulf Air Grand Prix”.

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La actividad ha comenzado este viernes 2 de octubre con las dos primeras sesiones de entrenamientos libres. El sábado será el turno de la tercera sesión y de la clasificación, mientras que la carrera se celebrará el domingo.

Horarios del GP de Baréin de F1 2026

Viernes 2 de octubre

7:30 horas: Entrenamientos Libres 1.

10:00 horas: Entrenamientos Libres 2.

Sábado 3 de octubre

7:30 horas: Entrenamientos Libres 3.

10:00 horas: clasificación.

Domingo 4 de octubre

9:00 horas: carrera del Gran Premio de Baréin.

Los horarios corresponden a la información facilitada para España.

Dónde ver el GP de Baréin por televisión

El Gran Premio de Baréin de Fórmula 1 podrá seguirse en directo a través de DAZN F1 y de Movistar Plus+, en el canal 70.

Uno de los grandes focos estará puesto en Fernando Alonso. El piloto español conoce bien Sepang, donde consiguió tres victorias, en 2005, 2007 y 2012. Entre los actuales pilotos de la parrilla también han ganado anteriormente en este circuito Lewis Hamilton, en 2014, y Max Verstappen, en 2017.

Alonso llega además a esta carrera después de confirmar su continuidad con Aston Martin hasta 2027. El español, de 45 años, ha explicado que todavía mantiene la motivación y la competitividad necesarias para seguir en la Fórmula 1.

El GP de Baréin llega después del Gran Premio de Azerbaiyán y supone el regreso de la máxima categoría del automovilismo a Sepang casi una década después de su última carrera en el circuito malasio.