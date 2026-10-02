Fernando Alonso ha mejorado sus registros con Aston Martin durante la primera jornada del Gran Premio de Sepang de Fórmula 1. El piloto español terminó decimoquinto en la segunda sesión de entrenamientos libres, pero dejó mejores sensaciones que en las últimas citas del campeonato.

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El regreso del circuito de Sepang al calendario de Fórmula 1 ha servido para que Fernando Alonso recupere sensaciones al volante del Aston Martin. El piloto asturiano aprovechó su experiencia en un trazado donde ha conseguido tres victorias para extraer más rendimiento de su monoplaza.

Alonso completó 27 vueltas en la segunda sesión de entrenamientos libres y marcó su mejor registro en 1 minuto, 39 segundos y 478 milésimas, lo que le situó en la decimoquinta posición de la tabla de tiempos.

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Aunque quedó lejos del mejor tiempo de Charles Leclerc, que lideró la sesión con un registro de 1 minuto, 37 segundos y 528 milésimas, el español mejoró sus prestaciones respecto a los últimos Grandes Premios disputados.

Leclerc lidera los Libres 2

Charles Leclerc fue el piloto más rápido de la segunda sesión de entrenamientos libres en Sepang. El monegasco superó por 99 milésimas al francés Isack Hadjar, mientras que Lando Norris finalizó tercero a 137 milésimas.

Max Verstappen, que había marcado el mejor tiempo en la primera sesión del día, terminó cuarto con neumáticos medios, a 257 milésimas del piloto de Ferrari.

Lewis Hamilton completó la jornada con la quinta posición, mientras que Kimi Antonelli, líder del Mundial, acabó octavo. El italiano mantiene el primer puesto del campeonato con 302 puntos, 66 más que su compañero George Russell.

Carlos Sainz termina decimoséptimo

El otro piloto español de la parrilla, Carlos Sainz, finalizó decimoséptimo en la segunda sesión de entrenamientos libres.

Por su parte, Sergio Pérez, con Cadillac, terminó vigésimo primero tras completar 27 vueltas en una sesión que comenzó con amenaza de lluvia, aunque finalmente pudo desarrollarse sin precipitaciones.

El Gran Premio de Sepang supone el regreso de un circuito histórico para la Fórmula 1, donde Alonso cuenta con tres victorias en su trayectoria deportiva, logradas en 2005, 2007 y 2012.