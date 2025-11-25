La recta final de OT 2025 arrancó en Amazon Prime Video con una gala cargada de emociones, en la que uno de los favoritos del público se despidió del talent y dos amigos se enfrentaron a la nominación.

La expulsión más ajustada de la edición enfrentó a Téyou y Guillo Rist, quienes eran claros favoritos para llegar a la final. Finalmente, los espectadores decidieron con un 52% de los votos que Guillo Rist continuara, mientras que Téyou se convirtió en la novena eliminada. La joven se marchó entre aplausos y halagos de sus compañeros y de la presentadora Chenoa, quien destacó su “autenticidad”.

La gala contó con dos actuaciones grupales junto a artistas invitados. En la primera, Pablo Alborán acompañó a los concursantes en el clásico tema Saturno. La segunda, interpretada solo por las chicas, unió a Cristina, Claudia Arenas, Olivia y Téyou para cantar Lobo, junto a Elena Gadel, con motivo del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, visibilizando la lucha contra la violencia machista.

Tras conocer la expulsión, Miriam Rodríguez anunció al nuevo favorito de la semana: Tinho, con un 30% de los votos, superando a Olivia, que celebraba su cumpleaños, y Claudia.

El jurado reconoció la dificultad de las nominaciones, elogiando las actuaciones de todos los concursantes. Sin embargo, Cristina y Olivia fueron salvadas directamente por sus interpretaciones destacadas, mientras que Guille Toledano, Crespo, Guillo y Claudia quedaron en duda. Tras la deliberación de los profesores y el desempate de Tinho, quedaron nominados Guillo y Crespo, quienes se jugarán la expulsión en la próxima gala. Crespo confesó con emoción: “Vamos a vivir la nominación con el corazón porque es mi mejor amigo”.

La gala 10 de OT 2025 confirmó que, a medida que se acerca la final, las emociones y la tensión aumentan, dejando a los seguidores al borde del asiento.