Los Premios Emmy han celebrado la estremecedora historia dirigida por el baracaldés Javi Giner con su serie Yo adicto, una producción que ha logrado conmover tanto a la crítica como al público de Disney+.

La ficción, que narra la lucha del vizcaíno contra las drogas, el alcohol y el sexo compulsivo, recibió un reconocimiento especial por su autenticidad y fuerza narrativa. Además, el actor catalán Orio Pla se llevó el galardón a mejor actor, gracias a su interpretación magistral del protagonista, metiéndose de lleno en la compleja vida del personaje.

Yo adicto se ha convertido en un fenómeno tanto por su tratamiento honesto de adicciones como por su capacidad de generar empatía, consolidándose como una de las producciones más comentadas de la plataforma en los últimos meses.