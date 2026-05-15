Jannik Sinner busca una nueva final en el Foro Itálico tras firmar un récord histórico de victorias consecutivas en Masters 1000.

Jannik Sinner sigue imparable en el Masters 1000 de Roma 2026. El número uno del mundo alcanzó las semifinales después de derrotar con autoridad a Andrey Rublev por 6-2 y 6-4, un triunfo que además le permitió firmar un nuevo récord en el circuito ATP.

El tenista italiano suma ya 32 victorias consecutivas en torneos Masters 1000, superando las 31 que tenía Novak Djokovic y consolidando aún más su espectacular momento de forma. Además, Sinner igualó otro registro histórico de Rafa Nadal al convertirse en el único jugador capaz de alcanzar las semifinales de los cinco primeros Masters 1000 de la temporada.

En la penúltima ronda del torneo romano se enfrentará al ruso Daniil Medvedev, que logró clasificarse tras vencer al español Martín Landaluce en un intenso partido a tres sets por 6-1, 4-6 y 5-7.

El duelo entre Sinner y Medvedev promete ser uno de los grandes atractivos de la jornada en el Foro Itálico, con dos de los nombres más importantes del circuito luchando por un puesto en la gran final.

Horario del Sinner – Medvedev en Roma 2026

El partido de semifinales entre Jannik Sinner y Daniil Medvedev se disputará este viernes 15 de mayo en el tercer turno de la pista central del Foro Itálico.

El encuentro no comenzará antes de las 19:00 horas (hora española).

Dónde ver por TV y online el Sinner – Medvedev

El partido podrá verse en España a través de Movistar Plus+ y de la plataforma de streaming Tennis TV.

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Además, los aficionados podrán seguir toda la actualidad, resultados y narración en directo del Masters 1000 de Roma a través de Eurosport.