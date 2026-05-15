El Aston Villa y el Liverpool abren este viernes 15 de mayo la jornada 37 de la Premier League con un duelo clave en la lucha por la Champions League. Ambos equipos llegan al encuentro con el mismo objetivo: certificar matemáticamente su presencia en la máxima competición europea la próxima temporada.

El conjunto de Unai Emery afronta la cita en Villa Park con una motivación doble. Por un lado, puede sellar su billete a la Champions en la liga inglesa. Por otro, tiene muy cerca la final de la Europa League, que disputará el próximo miércoles ante el Friburgo en Estambul, por lo que el equipo de Birmingham también mira de reojo ese gran compromiso europeo.

El Liverpool, dirigido por Arne Slot, llega con menos frentes abiertos, pero con la obligación de cerrar una temporada irregular asegurando su clasificación para la próxima edición de la Champions. Una victoria ante el Aston Villa le permitiría lograrlo de forma matemática.

Horario del Aston Villa contra Liverpool

El partido entre Aston Villa y Liverpool, correspondiente a la jornada 37 de la Premier League, se juega este viernes 15 de mayo de 2026 a partir de las 21:00 horas en el Villa Park de Birmingham.

Dónde ver por TV y online el Aston Villa contra Liverpool

El encuentro se podrá ver en directo por televisión en España a través de DAZN.

También podrá seguirse online mediante la plataforma de streaming de DAZN, disponible para sus suscriptores.