El líder de Esquerra Republicana de Catalunya (ERC), Oriol Junqueras, ha confirmado este miércoles que su formación votará a favor de convalidar los dos Reales Decretos-ley de vivienda que el Congreso de los Diputados debatirá este viernes. A pesar de garantizar su respaldo parlamentario, Junqueras ha tildado las medidas de «parches» para una situación de emergencia que se quedan «claramente insuficientes» para resolver la crisis habitacional de raíz.

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El anuncio se produjo desde el Parlament de Catalunya durante la segunda jornada del Debate de Política General, donde el dirigente republicano también aprovechó para valorar el discurso de inicio del curso político ofreciendo críticas al presidente de la Generalitat, Salvador Illa.

Críticas a las medidas de vivienda y al Govern de Illa

Diagnóstico sobre la vivienda: Junqueras defendió que ERC apoyará cualquier iniciativa que contribuya a paliar el «drama de la vivienda», pero reclamó políticas más ambiciosas. Sostuvo que fijar límites resulta inútil si no se acompaña de una construcción efectiva de vivienda pública, rehabilitación masiva de inmuebles y una red de transporte público funcional.

Junqueras defendió que ERC apoyará cualquier iniciativa que contribuya a paliar el «drama de la vivienda», pero reclamó políticas más ambiciosas. Sostuvo que fijar límites resulta inútil si no se acompaña de una construcción efectiva de vivienda pública, rehabilitación masiva de inmuebles y una red de transporte público funcional. Reproches a Salvador Illa: El líder republicano criticó la falta de «ambición nacional» del president de la Generalitat, señalando que gobernar Cataluña sin exigir las herramientas y recursos pendientes «aboca a una gestión claramente insuficiente». Asimismo, reprochó a Illa haberse «olvidado» en su intervención de los colectivos esenciales del sector público —como docentes y personal sanitario— así como del tejido productivo catalán.

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