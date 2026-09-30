La movilización social por el derecho a la vivienda se extiende en el centro urbano de Málaga. Alrededor de medio centenar de manifestantes, distribuidos en unas 25 tiendas de campaña, han pasado su segunda noche en la céntrica Plaza de la Constitución para protestar contra la crisis habitacional y exigir soluciones inmediatas a las administraciones.

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La acción está siendo coordinada por el Sindicato de Inquilinas de Málaga y la plataforma Derecho a Techo, cuyos portavoces han señalado que la continuidad de la acampada se evaluará día a día en función de la evolución de las protestas.

Rechazo a las medidas del Gobierno y convocatoria de manifestación

Durante la asamblea celebrada en la plaza, que contó con la participación de unas 500 personas, los colectivos convocantes rechazaron el reciente paquete de decretos aprobado por el Ejecutivo central, calificándolo de «más que insuficiente» para encarar la gravedad del problema de la vivienda y responder a las demandas del movimiento social:

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