La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, y la diputada del Partido Popular Miriam Guardiola han mantenido un tenso enfrentamiento en la sesión de control al Gobierno en el Congreso de los Diputados. El choque ha tenido como ejes centrales la convalidación de los nuevos decretos de vivienda, la candidatura de Díaz para dirigir la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y la gestión gubernamental respecto a la crisis en Ceuta.

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Díaz ha instado a la formación popular a «rectificar» su anunciado voto en contra de los dos Reales Decretos-ley sobre el alquiler, advirtiendo de que, si terminan tumbándolos, demostrarán que «no tienen vergüenza» y que su único objetivo es la «criminalización» de la clase trabajadora.

Acusaciones cruzadas y reproches en el pleno

Ataques del PP sobre Ceuta y la OIT: La parlamentaria popular Miriam Guardiola acusó a la ministra de Trabajo de priorizar sus aspiraciones personales al frente de la OIT sobre la atención a la situación en Ceuta. Guardiola afirmó que la vicepresidenta se ha «vendido por 300.000 euros» —en referencia a la posible retribución en el organismo internacional— y criticó la utilización del reciente desahucio de una anciana para tapar otros problemas del Ejecutivo, al tiempo que afeó que Díaz resida en un inmueble oficial de 400 metros cuadrados.

La parlamentaria popular Miriam Guardiola acusó a la ministra de Trabajo de priorizar sus aspiraciones personales al frente de la OIT sobre la atención a la situación en Ceuta. Guardiola afirmó que la vicepresidenta se ha «vendido por 300.000 euros» —en referencia a la posible retribución en el organismo internacional— y criticó la utilización del reciente desahucio de una anciana para tapar otros problemas del Ejecutivo, al tiempo que afeó que Díaz resida en un inmueble oficial de 400 metros cuadrados. Réplica de Yolanda Díaz: La titular de Trabajo respondió que los 137 diputados del PP solo actúan para «golpear» a pensionistas y trabajadores, acusando a los populares de buscar un incremento de las horas extra y dar más poder a las mutuas en las altas laborales. Asimismo, defendió la necesidad de subir el salario mínimo y recriminó al PP que con su voto en contra permitirá que continúen los desahucios a personas vulnerables y el encarecimiento de los alquileres.

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