La ministra de Sanidad y dirigente de Sumar, Mónica García, ha cargado contra el presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, después de que este calificara de «trampa» los dos Reales Decretos-ley de vivienda aprobados por el Ejecutivo. García ha ironizado afirmando que el líder de la oposición tiene «problemas de comprensión lectora» y le ha acusado de buscar excusas de forma desesperada para justificar el voto en contra de su formación.

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Pese a las reticencias de la oposición, la titular de Sanidad se ha mostrado confiada en que las medidas saldrán adelante en el Congreso y ha remarcado el compromiso de su espacio político para presionar al resto de fuerzas parlamentarias ante el problema del acceso a la vivienda.

Reivindicación de la agenda de Sumar y Más Madrid

Confianza en la convalidación: García ha subrayado que desde Sumar van a «empujar para que los grupos políticos se hagan cargo de uno de los principales problemas de la sociedad», manifestando su convicción de que el paquete regulatorio obtendrá el respaldo necesario en la Cámara Baja.

García ha subrayado que desde Sumar van a «empujar para que los grupos políticos se hagan cargo de uno de los principales problemas de la sociedad», manifestando su convicción de que el paquete regulatorio obtendrá el respaldo necesario en la Cámara Baja. Autoría de las medidas: La ministra ha aprovechado la ocasión para poner en valor el papel de su espacio político en las iniciativas del Gobierno, recordando que la propuesta de renovación automática de los contratos de alquiler fue planteada originalmente por Más Madrid hace un año.

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