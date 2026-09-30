El pleno extraordinario del Congreso de este viernes para la convalidación de las medidas de vivienda cuenta ya con las posiciones fijadas de los principales grupos parlamentarios. El líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha anunciado su voto en contra al calificar las iniciativas gubernamentales de «trampa» y «estafa», mientras que el presidente de ERC, Oriol Junqueras, ha confirmado que apoyará la norma pese a considerar que las medidas son insuficientes.

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En el plano institucional, el Boletín Oficial del Estado (BOE) ha publicado este miércoles el primer Real Decreto-ley sobre vivienda, posponiendo hasta el jueves la difusión del segundo texto regulador sobre la prórroga automática de los contratos.

Posicionamientos políticos y claves de la normativa

Rechazo tajante de la oposición: Feijóo ha asegurado en los pasillos de la Cámara Baja que no respaldará una iniciativa que considera tramposa por la falta de medidas de edificación y por la contradicción jurídica entre ambos textos. Por su parte, la ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, ha acusado al PP en la sesión de control de «no estar al lado de la gente» ni defender el derecho a la vivienda.

Feijóo ha asegurado en los pasillos de la Cámara Baja que no respaldará una iniciativa que considera tramposa por la falta de medidas de edificación y por la contradicción jurídica entre ambos textos. Por su parte, la ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, ha acusado al PP en la sesión de control de «no estar al lado de la gente» ni defender el derecho a la vivienda. Apoyo crítico de los socios e insistencia de Podemos: Mientras ERC ha garantizado su voto a favor para no frenar un escudo de emergencia, desde Podemos se defiende que el articulado representa «lo mínimo que se puede hacer» para combatir la crisis habitacional y se exige la tramitación conjunta del texto.

Mientras ERC ha garantizado su voto a favor para no frenar un escudo de emergencia, desde Podemos se defiende que el articulado representa «lo mínimo que se puede hacer» para combatir la crisis habitacional y se exige la tramitación conjunta del texto. Restricción a compras especulativas: Entre los detalles publicados en el primer Real Decreto-ley en el BOE, se contempla la prohibición hasta el 31 de diciembre de 2028 de que entidades dedicadas a la inversión inmobiliaria adquieran viviendas por un precio inferior al 70% de su valor de tasación de mercado.

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