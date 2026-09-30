El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha avanzado en los pasillos del Congreso de los Diputados el voto negativo de su grupo parlamentario a los dos Reales Decretos-ley de vivienda aprobados por el Gobierno. Rompiendo con su habitual estrategia de no adelantar el sentido del voto antes de los debates, el líder de la oposición ha calificado la maniobra del Ejecutivo de «estafa» y «trampa», asegurando que no apoyará una iniciativa que considera tramposa.

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El anuncio se produce a escasas 48 horas de la celebración del pleno extraordinario en la Cámara Baja en el que se someterá a votación la convalidación de ambas normas.

Argumentos del rechazo del Partido Popular

Feijóo ha fundamentado la negativa de su formación en dos ejes principales:

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