El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha avanzado en los pasillos del Congreso de los Diputados el voto negativo de su grupo parlamentario a los dos Reales Decretos-ley de vivienda aprobados por el Gobierno. Rompiendo con su habitual estrategia de no adelantar el sentido del voto antes de los debates, el líder de la oposición ha calificado la maniobra del Ejecutivo de «estafa» y «trampa», asegurando que no apoyará una iniciativa que considera tramposa.
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El anuncio se produce a escasas 48 horas de la celebración del pleno extraordinario en la Cámara Baja en el que se someterá a votación la convalidación de ambas normas.
Argumentos del rechazo del Partido Popular
Feijóo ha fundamentado la negativa de su formación en dos ejes principales:
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- Falta de incentivos a la construcción: Sostuvo que el paquete regulatorio no resuelve la falta de oferta habitacional al no contemplar medidas para la edificación de nuevo inmueble. El líder popular remarcó la necesidad de construir un millón de viviendas en España para garantizar que la ciudadanía pueda acceder al mercado tanto en régimen de alquiler como mediante hipotecas.
- Incompatibilidad jurídica entre normativas: Feijóo criticó el troceo del paquete legislativo, denunciando que el segundo decreto —centrado en la renovación automática e indefinida de los alquileres— «deroga al primero», el cual establece la prórroga contractual por dos años. A su juicio, el Ejecutivo ha presentado en el Congreso dos normas jurídicamente contradictorias e incompatibles entre sí.