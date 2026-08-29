Reducir la fricción y ajustar temperatura y dosis de detergente evita bolitas, pérdida de color y deformaciones en las prendas.

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1) Lava con la menor fricción posible

La fricción provoca bolitas, pelusas y pérdida de textura; minimizarla prolonga la vida de la ropa. Usa redes de lavado para lencería, jerséis finos y prendas con detalles; así se reduce el roce directo con otras piezas. No sobrecargues el tambor: cargas compactas aumentan los rozamientos y las tensiones. Prioriza ciclos delicados y guarda cremalleras y botones cerrados antes de meter la ropa para evitar enganches.

Usa redes de lavado para prendas delicadas (lencería, jerséis finos, tejidos con detalles).

para prendas delicadas (lencería, jerséis finos, tejidos con detalles). Evita sobrecargar la lavadora: cuando va muy llena, la ropa se “aprieta” y roza más.

la lavadora: cuando va muy llena, la ropa se “aprieta” y roza más. Prioriza ciclos delicados o programas específicos para prendas sensibles.

o programas específicos para prendas sensibles. Guarda cierres (cremalleras y botones): abrocha lo abrochable para que no se enganchen con otras prendas.

2) Temperatura: mejor la indicada en la etiqueta

Seguir la etiqueta protege colores y estampados. Los lavados a alta temperatura desgastan algunas fibras y pueden desteñir; cuando la prenda no está muy sucia, elige temperaturas moderadas. Para ropa blanca, selecciona programas específicos sin elevar innecesariamente la temperatura. Si dudas, el ciclo frío o templado suele ser menos agresivo y suficientemente efectivo con detergentes modernos.

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Respeta la etiqueta de la prenda (temperatura y tipo de ciclo).

de la prenda (temperatura y tipo de ciclo). Opta por temperaturas más moderadas cuando la suciedad lo permita.

cuando la suciedad lo permita. En prendas blancas, usa programas adecuados, evitando “escaladas” innecesarias de temperatura.

3) El detergente correcto (y la dosis justa)

Un exceso de detergente deja restos que apagan colores y rigidizan fibras. Dosifica según la carga y el grado de suciedad; si queda mucha espuma o la prenda nota “pegajosa”, reduce la cantidad. El suavizante puede alterar la absorción de toallas deportivas y acumularse si se usa en exceso; úsalo con moderación y según las indicaciones del fabricante.

Dosifica según la carga y el nivel de suciedad.

y el nivel de suciedad. Evita excederte en detergente: si sobra espuma o queda “sensación jabonosa”, probablemente hay más de lo necesario.

en detergente: si sobra espuma o queda “sensación jabonosa”, probablemente hay más de lo necesario. Si usas suavizante, hazlo con moderación y siguiendo indicaciones: en algunos tejidos puede afectar a la absorción (por ejemplo, toallas deportivas) o acumularse si hay exceso.

4) Trata las manchas antes de lavar

Actuar cuanto antes facilita la eliminación sin frotar en exceso. Aplica el producto de pretratamiento con suavidad y respeta los tiempos de exposición recomendados. Evita cepillos duros sobre fibras delicadas: podrían desgastarlas o fijar la mancha. Un pretratamiento correcto reduce la necesidad de ciclos largos o remojados agresivos.

Trata en el momento que sea posible: cuanto antes, más fácil.

que sea posible: cuanto antes, más fácil. Aplica el producto con suavidad y deja actuar el tiempo recomendado.

y deja actuar el tiempo recomendado. Evita el roce intenso con cepillos duros sobre fibras delicadas.

5) Cómo secar para que no se estropee el tejido

El calor y las tensiones al tender influyen tanto como el lavado. Tiende las prendas respetando su forma para evitar deformaciones y arrugas persistentes. Prioriza el secado al aire cuando la etiqueta lo permita y, si usas secadora, selecciona programas y temperaturas acordes al tejido. Reducir el tiempo de exposición al calor mantiene mejor los colores y la integridad de las fibras.

Tiende con cuidado para que la forma sea la correcta (evita arrugas persistentes).

para que la forma sea la correcta (evita arrugas persistentes). Da prioridad al secado al aire cuando la etiqueta lo permita.

cuando la etiqueta lo permita. Si usas secadora , selecciona un programa adecuado al tejido y evita temperaturas más altas de lo necesario.

, selecciona un programa adecuado al tejido y evita temperaturas más altas de lo necesario. Reduce el tiempo: alargar demasiado el secado con calor incrementa el desgaste de fibras y colores.

6) Lava por tipos de tejido y color

Separar evita transferencias de color y daños por componentes agresivos (velcro, cremalleras). No es preciso separar hasta el extremo, pero sí agrupar por riesgo: colores intensos por un lado y prendas delicadas en bolsas o en ciclos específicos. Presta atención a tejidos como lana, seda o los que llevan brillo; requieren cuidados distintos.

Separa ropa de color de prendas claras cuando haya riesgo de transferencia.

de prendas claras cuando haya riesgo de transferencia. Aparte las prendas con velcro , cremalleras o elementos que puedan enganchar.

, cremalleras o elementos que puedan enganchar. Trata los tejidos delicados (como lana, seda o con brillo) con ciclos y cuidados específicos.

7) Atención al mantenimiento: del armario a la siguiente vuelta

Buenas prácticas antes y después del lavado reducen lavados innecesarios y el desgaste acumulado. Ventila prendas poco sucias para refrescarlas y evitar lavados prematuros. Revisa bolsillos para que no queden objetos que dañen la ropa o el tambor. Almacenar en lugares secos y doblar evitando pliegues forzados también protege las fibras.

Ventila prendas que no están del todo sucias (a veces basta con airearlas) para reducir lavados innecesarios.

prendas que no están del todo sucias (a veces basta con airearlas) para reducir lavados innecesarios. Revisa bolsillos para evitar objetos que dañen el tejido o el tambor.

para evitar objetos que dañen el tejido o el tambor. Almacena correctamente: pliegues forzados y humedad favorecen el deterioro.

Un ángulo útil para el calor

Con más sudor y salpicaduras suele aumentar la frecuencia de lavado, pero no es obligatorio subir la agresividad del ciclo. Pretratar manchas y elegir ciclos adecuados permite limpiar bien sin castigar las fibras.

Resumen rápido

Menos fricción: redes, no sobrecargar y cierres abrochados.

Temperatura según etiqueta; evita altos grados cuando no hacen falta.

Dosis justa de detergente; suavizante con moderación.

Trata las manchas con suavidad antes de lavar.

Secado cuidadoso: prioriza aire y controla tiempo/temperatura en secadora.

Separa por tejido y color cuando tenga sentido.

Estos hábitos sencillos ayudan a conservar color, textura y forma durante más ciclos de lavado.

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