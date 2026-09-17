Hacienda contará desde 2026 con más información sobre los cobros recibidos por autónomos mediante Bizum y otros sistemas de pago vinculados al móvil.

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Los autónomos que utilicen Bizum para cobrar servicios o trabajos profesionales deberán tener en cuenta que estos ingresos mantienen la misma consideración fiscal que cualquier otro método de cobro. El hecho de recibir el dinero mediante una aplicación móvil no cambia su naturaleza como ingreso de una actividad económica.

Desde 2026, las entidades financieras deberán comunicar a la Agencia Tributaria información mensual sobre determinados cobros realizados por empresarios y profesionales mediante tarjetas y sistemas de pago asociados a números de teléfono móvil, como Bizum.

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Esta información llegará a Hacienda a través del modelo 170, que deben presentar las entidades obligadas. Entre los datos comunicados figuran la identificación del empresario o profesional, el importe facturado durante el mes y la cuenta bancaria o sistema de pago donde se recibe el dinero.

Una de las novedades es que desaparece el antiguo límite anual de 3.000 euros para esta obligación informativa. Por tanto, los cobros profesionales deberán comunicarse independientemente de su importe.

La medida no supone que los autónomos tengan que enviar mensualmente una relación de todos sus Bizum a Hacienda. La obligación corresponde a las entidades financieras, mientras que el profesional debe seguir declarando los ingresos obtenidos por su actividad económica según sus obligaciones fiscales.

La clave está en el origen del dinero. Un pago recibido por un trabajo, una reparación, una venta profesional o un servicio prestado mantiene la consideración de ingreso aunque llegue a través de Bizum, una transferencia bancaria o una tarjeta.

Sin embargo, los Bizum entre particulares quedan fuera de esta obligación informativa. Enviar dinero a un amigo para compartir una comida o devolver una cantidad a un familiar no se convierte en un ingreso profesional por utilizar este sistema de pago.

Hacienda diferencia entre el uso personal y profesional de la herramienta. Por este motivo, los autónomos que mezclen en la misma cuenta pagos personales y cobros de clientes pueden encontrarse con mayores dificultades para justificar el origen de cada movimiento.

Separar, cuando sea posible, los cobros profesionales de los movimientos personales y mantener un control de los ingresos puede facilitar la gestión contable y la identificación de cada operación.