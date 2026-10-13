El Espanyol – Atlético de Madrid se juega el sábado 17 de octubre a las 14:00 (hora peninsular). El canal de televisión en España está pendiente de confirmar: lo actualizaremos en cuanto se anuncie. El día del partido podrás seguirlo en directo en esta misma página.

Partido: Espanyol – Atlético de Madrid

Espanyol – Atlético de Madrid Competición: LaLiga, jornada 9

LaLiga, jornada 9 Fecha: sábado 17 de octubre

sábado 17 de octubre Hora: 14:00 (hora peninsular)

14:00 (hora peninsular) Canal de TV: Pendiente de confirmar

Pendiente de confirmar Estadio: RCDE Stadium (Cornella de Llobregat)

El Espanyol recibe al Atlético de Madrid en el RCDE Stadium en el marco de la jornada 9 de LaLiga. El conjunto local se encuentra en la 12ª posición con 8 puntos tras 8 partidos, habiendo anotado 11 goles y encajado 11. En sus últimos 5 encuentros, el Espanyol ha logrado 1 victoria, 2 empates y 2 derrotas. Por su parte, el Atlético de Madrid ocupa el 2º lugar con 19 puntos, con un balance de 18 goles a favor y 8 en contra. Los colchoneros llegan en buena forma, con 4 victorias y 1 derrota en sus últimos 5 partidos.

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Así llegan los equipos

Espanyol: 12º con 8 puntos en 8 partidos (11 goles a favor y 11 en contra); en sus últimos 5 partidos: 1 victoria, 2 empates y 2 derrotas (resultados: E-D-D-V-E)

Atlético de Madrid: 2º con 19 puntos en 8 partidos (18 goles a favor y 8 en contra); en sus últimos 5 partidos: 4 victorias, 0 empates y 1 derrota (resultados: V-V-V-V-D)

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